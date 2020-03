Cela fait maintenant plus de six jours que la France est en confinement pour lutter contre la pandémie du Coronavirus. De ce fait, les gens passent le temps comme ils peuvent. C’est le cas de nos stars préférées. D’ailleurs, Jenifer s’est dévoilée lorsqu’elle était enfant et c’est totalement craquant.

L’été dernier, Jenifer se mariait à son chéri après plusieurs années d’amour. Depuis, elle a enchaîné les dates de concerts notamment pour fêter un anniversaire spécial avec son public. Seulement voilà, le coronavirus a changé ses plans. En effet, de nombreuses dates de sa tournée ont été reportées comme celles de plusieurs autres artistes à travers le monde entier. Mais en attendant, la belle brune a décidé de rester active sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle continue de donner de ses nouvelles, la chanteuse a relevé un adorable challenge où l’on a pu la découvrir étant enfant.

« Ok @yanismarshall. Carnaval de l’école … j’écoutais aussi du rock et j’avais donc choisi de me déguiser en « punk » 🧐. Challenge pour @mattpokora @jarrytypique @michaelyoun @yodeliceofficial j’ai oublié un 5e (roulement de tambour 🥁) @jesuisclaraluciani« , a-t-elle déclaré sur Instagram. Tout de noir vêtue, la petite Jenifer s’est maquillée le visage et prenait déjà très bien la pose. Le cliché es juste trop cute !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 23 Mars 2020 à 4 :30 PDT

D’ailleurs, les fans de celle qui est intervenue en plein concert a reçu de nombreux commentaires à ce sujet. On a donc pu lire des messages tels que: « omg trop chouuuu🥺😍❤️ ». Ou encore: « Adorable ❤️❤️❤️❤️ gros bisous ! Prend soins de ta famille ! 💪🏽 » et « Olalaaa quelle petite bouille d’amour 🥰« . Mais aussi « trop belle Jen❤❤ ». D’ailleurs, Jarry a accepté son défi comme en témoigne sa réponse sous sa photo: « Trop belle ! Ok 👌« . On adore !

Vous l’aurez compris, même nos stars essayent de tuer le temps et on adore totalement les découvrir ainsi ! Que pensez-vous de Jenifer en mode punk ?

Cela fait maintenant plus de six jours que la France est en confinement pour lutter contre la pandémie du Coronavirus. De ce fait, les gens passent le temps comme ils peuvent. C’est le cas de nos stars préférées. D’ailleurs, Jenifer s’est dévoilée lorsqu’elle était enfant et c’est totalement craquant.

L’été dernier, Jenifer se mariait à son chéri après plusieurs années d’amour. Depuis, elle a enchaîné les dates de concerts notamment pour fêter un anniversaire spécial avec son public. Seulement voilà, le coronavirus a changé ses plans. En effet, de nombreuses dates de sa tournée ont été reportées comme celles de plusieurs autres artistes à travers le monde entier. Mais en attendant, la belle brune a décidé de rester active sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle continue de donner de ses nouvelles, la chanteuse a relevé un adorable challenge où l’on a pu la découvrir étant enfant.

« Ok @yanismarshall. Carnaval de l’école … j’écoutais aussi du rock et j’avais donc choisi de me déguiser en « punk » 🧐. Challenge pour @mattpokora @jarrytypique @michaelyoun @yodeliceofficial j’ai oublié un 5e (roulement de tambour 🥁) @jesuisclaraluciani« , a-t-elle déclaré sur Instagram. Tout de noir vêtue, la petite Jenifer s’est maquillée le visage et prenait déjà très bien la pose. Le cliché es juste trop cute !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 23 Mars 2020 à 4 :30 PDT

D’ailleurs, les fans de celle qui est intervenue en plein concert a reçu de nombreux commentaires à ce sujet. On a donc pu lire des messages tels que: « omg trop chouuuu🥺😍❤️ ». Ou encore: « Adorable ❤️❤️❤️❤️ gros bisous ! Prend soins de ta famille ! 💪🏽 » et « Olalaaa quelle petite bouille d’amour 🥰« . Mais aussi « trop belle Jen❤❤ ». D’ailleurs, Jarry a accepté son défi comme en témoigne sa réponse sous sa photo: « Trop belle ! Ok 👌« . On adore !

Vous l’aurez compris, même nos stars essayent de tuer le temps et on adore totalement les découvrir ainsi ! Que pensez-vous de Jenifer en mode punk ?