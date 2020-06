Jessica Thivenin n’a jamais caché qu’elle avait eu recours au bistouri à plusieurs reprises. Et même si la jeune femme n’en a pas honte, il lui arrive d’avoir des regrets à ce sujet. D’ailleurs, elle s’est livrée sur l’opération qui l’a faite fondre en larmes. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques heures, Jessica Thivenin accusait certaines filles de pousser les gens à faire de la chirurgie esthétique. « Non, mais sur Instagram, il y a des réserves de bombes atomiques (…) Elles doivent être cachées quelques part dans un pays et un jour, elles sortent toutes sur Instagram (…) C’est à cause de ce genre de filles qu’on veut passer sous le bistouri. On ne va pas se mentir. C’est à cause d’Instagram. Les réseaux sociaux rendent fous les gens (…) Il faut faire attention. Ça peut aller trop vite » a déclaré celle qui est de nouveau en guerre avec Jazz.

Mais sachez qu’elle n’a pas forcément toujours été satisfaite de ses chirurgies. En effet, Jessica Thivenin a avoué avoir été dégoûtée de son opération au menton au début et a révélé pourquoi : « Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit ou pas. J’ai hyper mal vécu mon menton. Je l’ai hyper mal vécu mais genre de fou. Cela a été hyper dur. Parce que le résultat à l’heure d’aujourd’hui je suis hyper contente, sauf que le résultat a mis six mois à se mettre en place (…) ça a été des crises de pleurs. Je pleurais tout le temps (…) Thibault voyait que je n’étais pas bien (…) Il a eu peur pour moi, c’était laid (…) Si je serais restée comme ça, j’aurai bousillé ma vie. Je pleurais tout le temps, je ne voulais plus que l’on me regarde. Je me trouvais laide, je me détestais, je me cachais (…) ça a été hyper compliqué (…) il faut faire attention ».

Pour rappel, la chirurgie esthétique doit être une décision vraiment très réfléchie avant tout.

