Jessica Thivenin a bien changé depuis ses débuts dans « Les Marseillais ». Mais il y a des moments cultes que les téléspectateurs n’ont pas oublié. A l’occasion de la rediffusion de certaines anciennes vieilles saisons, celle qui a repris son clash avec Jazz a pris la parole sur un moment dont elle a plutôt honte. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Jessica Thivenin a poussé un coup de gueule concernant les rumeurs qui disaient qu’elle avait un lien avec les saisons non diffusées des Marseillais. » Je vois plein de messages privés où on me demande pour qui je me prends d’avoir interdit la diffusion sur 6play des Marseillais à Miami et à Cancun. Mais en fait, vous croyez que je suis qui pour dire à W9, M6 et Benijay de ne pas diffuser ces saisons. Et en vrai, ça me fait quoi ? S’il y a des trucs que je ne veux pas voir, ce sont mes saisons où j’ai honte de comment je me comportais avec mon caractère (…) Je vous jure que je n’ai dit à personne de ne pas les diffuser. Sinon, j’aurais bien voulu qu’ils ne diffusent pas Rio (…) C’est dur pour moi de me voir comme ça, vous croyez quoi ? » a lâché la belle blonde.

D’ailleurs, s’il y a bien un moment qu’elle aimerait faire disparaître, c’est le fameux passage de sa danse lors d’un casting. Très amusée d’être retombée dessus, Jessica Thivenin a fait quelques confidences en lâchant: « Il y a quelque chose dont j’en ai marre (…) Mon chéri dit que je danse comme un insecte et que j’aurais dû être en couple avec Paga (…) Je ne sais pas danser. Hier, on est encore tombé sur cette vidéo qui va me poursuivre toute ma vie (…) Mon chéri m’a dit ‘qu’est-ce que tu vas dire à ton fils quand il va voir cette vidéo ?’ (…) Il sera pas à l’école en France (…) Ils nous connaîtront pas (…) Il va aller à l’école ici (…) Pourquoi je danse aussi mal ? C’est terrible. C’est un don que je n’ai pas ».

Et vous, quel est le moment le plus marquant de Jessica Thivenin pour vous ?

