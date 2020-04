Quelques mois avant la naissance de son fils, Jessica Thivenin disait adieu à ses injections labiales. Même si elle n’a jamais caché son rapport avec la chirurgie que ce soit pour son nez, son menton ou encore la poitrine, se verrait-elle retourner par la case chirurgie esthétique désormais ?

Jessica Thivenin est totalement rayonnante depuis qu’elle a accouché de son premier enfant. Mais a-t-elle été complexée par son corps après la naissance de Maylone ? La femme de Thibault Garcia s’est confiée sur Snapchat et a répondu à ceux qui voulaient son secret concernant sa ligne retrouvée: « J’ai pas de secret. Il y en a qui m’ont dit ‘Oui tu as fait une liposuccion, c’est obligé tu as fait de la chirurgie esthétique !’ Non ! (…) Je ne vais pas vous mentir j’ai demandé après ma grossesse. Parce que j’avais du gras sur le ventre et je voulais l’injecter dans les fesses. Pour une fois que j’avais du gras je voulais avoir un peu plus de fesses ».

Mais la belle blonde ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a ensuite expliqué pourquoi elle n’a pas cédé à la tentation finalement. Jessica Thivenin a également ajouté: « Ils m’ont dit ‘Il est hors de question qu’on vous opère, vous venez d’accoucher. Déjà il faut neuf mois pour que le corps d’une femme enceinte se remette et en plus vous avez été alitée pendant quatre mois et si on vous opère vous pouvez faire une embolie pulmonaire. Donc je n’ai pas fait de chirurgie esthétique ! ».

En tout cas, la jeune femme a bien fait puisque celle qui a récemment poussé un coup de gueule contre ceux qui ne respectent pas le confinement est déjà sublime. Pensez-vous que la belle blonde devrait changer quelque chose à son apparence ? En tout cas, Jessica Thivenin est revenue vers une apparence plus naturelle et on adore !

