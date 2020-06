Jessica Thivenin partage tout de son quotidien avec ses followers que ce soit le meilleur comme le pire. Pointée du doigt à cause de l’éducation de son fils Maylone, la belle blonde qui ne serait plus aussi proche de Stéphanie Durant qu’avant a décidé de pousser un coup de gueule et cela a le mérite d’être clair. Explications.

Il y a quelques jours, Jessica Thivenin manifestait son inquiétude par rapport à Maylone. Il est vrai que depuis sa naissance, ils en ont vu de toutes les couleurs avec Thibault Garcia. En effet, le bébé a eu de nombreux problèmes de santé. Mais pas de panique, les choses semblent être rentrées dans l’ordre depuis. D’ailleurs, ils n’hésitent plus à partager leurs moments en famille sur les réseaux sociaux.

Récemment critiquée pour l’éducation donnée à Maylone, Jessica Thivenin a pris la parole à ce sujet. Tout a commencé lorsqu’elle a déclaré: « Ce matin, Maylone s’est réveillé à 7h30. Avant, il se levait à 8h. Après il a rechangé son cycle de sommeil, il se réveillait à 6h-6h30. Et maintenant, le cycle est revenu. Il repasse à 7h. Je n’arrive pas à lui faire faire les siestes. Quand je le couche, il tourne dans tous les sens, ça devient une tannée. Il griffe, il râle (…) Tu peux me regarder comme ça, c’est l’heure de la sieste après, okay ? Si tu veux jouer à la bagarre du sommeil avec maman, tu vas perdre. Maman gagnera toujours. C’est maman qui décide si tu dors ou pas, d’accord ?« . Face aux critiques, elle a ajouté: « Ne vous occupez pas de l’éducation de mon fils. Quand j’ai dit ‘c’est maman qui décide si tu dors ou pas’, bien entendu que s’il est fatigué, je vais le laisser dormir. Avant sa sieste, il ne voulait pas dormir. Là, ça fait une heure et demie qu’il dort. Il était KO (…) S’il est fatigué, bien entendu que je vais le mettre dans son lit. Mais il ne veut jamais aller au lit, à part le soir. Donc oui, à un moment donné, quand je vois qu’il est fatigué, je le couche. C’est terrible de toujours ouvrir sa gue*le. Ça me rend folle (…) Je connais mon fils, je sais quand il est fatigué ou pas (…) On dirait qu’il ne faut pas se louper. Le but, ce n’est pas que mon fils dorme toute la journée. Ça me saoule. Je vais bloquer tout le monde, ça m’a gavée.«

Voilà qui a dit. Par ailleurs, retrouvez les moments les plus marquants de Jessica Thivenin.

