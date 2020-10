Aujourd’hui est un grand jour pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia. En effet, leur fils Maylone vient de souffler sa première bougie. A cette occasion, elle a dévoilé à quoi ressemble sa fête d’anniversaire et c’est adorable. STAR24 vous dévoile tout.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont connu une première année en tant que parents plutôt éprouvante. En effet, les premiers instants de vie de Maylone ont été inquiétants. Mais fort heureusement, tout cela est derrière la petite famille désormais. A l’occasion du premier anniversaire de son fils, la belle blonde a sorti le grand jeu.

Sous une photo de famille, celle qui vient de se refaire les fesses lui a adressé une magnifique déclaration où elle a écrit: « 1 an déjà!.. le temps passe tellement vite, j’ai l’impression que c’était hier que tu es rentré dans nôtre.. Tu nous apportes tellement de bonheur au quotidien. Tu as vécu tellement de choses pendant ta première année, tu es un battant et un guerrier, tu es notre super héros. Je t’aime mon fils. Happy birthday!.. ❤️😍🍀🙏🏻 ».

D’ailleurs, ce cliché a beaucoup fait réagir les internautes qui lui ont laissé des commentaires tels que: « Toujours dans la simplicité ❤️❤️❤️❤️je vous adore » et « Le warrior le battant il a vécu tellement des moments difficiles depuis sa naissance mais aujourd’hui il est en bonne santé et il va bien il nous a tous impressionné et courageux et aujourd’hui vous êtes tellement heureux tous les 3 le bonheur pour vous 3 ne fait que commencer et ca fait 3 ans et demi qu on vous suit et 1 an que nous suivons le bonheur de vous 3 et surtout voir maylone grandir et évoluer . Bon anniversaire maylone le plus beau des bébés 🎂❤ ». Mais aussi: « Joyeux anniversaire Maylon !!! Le temps passe si vite !!! Gros gros bisous ❤️❤️❤️❤️ ».

Joyeux anniversaire Maylone !

