Alors que « Les Marseillais aux Caraïbes » sont revenus sur les écrans hier, Jessica Thivenin ne participera pas à toute la saison. En effet, la belle blonde ne sera qu’en guest avec Thibault Garcia et Maylone cette année. Mais en attendant, elle a poussé un coup de gueule à l’encontre de W9.

Il y a quelques jours, Jessica Thivenin faisait une mise au point concernant les critiques sur ses vacances en famille. En effet, les internautes ont accusé la jeune femme de trop délaisser Maylone pour passer du temps avec Thibault Garcia. « Vous savez, ce n’est pas parce que je ne filme pas Maylone qu’on est pas avec lui en fait. Il est tout le temps avec nous sauf quand on va en excursions. Quand on a nagé avec les dauphins et pour voir le coucher de soleil, il n’était pas avec nous. Dès qu’on peut l’amener, on l’amène (…) On ne va pas non plus filmer Maylone toute la journée », a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Cette fois-ci, celle qui pourrait ne pas retourner en tournage a pris la parole concernant à Un dîner presque parfait. Et pour cause, elle en a marre de voir un vieil épisode d’elle et Paga constamment diffusé. Jessica Thivenin a alors lâché: « C’est une blague ! (…) Le dîner presque parfait où je suis avec Paga ils l’ont mis 300 fois ! Ils l’ont usé et re usé ! C’est bon je ne peux plus le voir ! Ça m’a énervée ! Je trouve ça fou ! (…) En plus j’avais 24 ans, j’ai 30 ans ! C’est comme si à chaque fois tu vois le même épisode des Marseillais ! ». Reste à savoir si ce coup de gueule sera retransmis à la chaîne. Il est vrai qu’il est fréquent que des épisodes de cette émission soit rediffusée notamment ceux avec le défunt Quentin Dehar ou encore Anthony Lyricos. Au moins, c’est dit !

