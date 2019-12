Il y a quelques jours, Nabilla avouait avoir quelques hauts et bas depuis la naissance de Milann avec Thomas Vergara. D’ailleurs, Jessica Thivenin serait actuellement dans la même situation. C’est ce qu’a expliqué la femme de Thibault Garcia sur Snapchat.

Les premiers mois de Maylone n’ont pas vraiment été de de tout repos. En effet, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia a frôlé la mort. Si le bout de chou va enfin mieux, les deux jeunes parents ont connu quelques difficultés dans leur mariage. « On ne s’aime plus, on est en grosse dispute. On est en train de remédier à toute notre vie ensemble, on fait des projets séparément. Je vous annonce en direct notre rupture (…) On va être honnête, avec un enfant, une vie de couple c’est compliqué. On ne va pas mentir. Pour de vrai, c’est dur d’avoir un bébé, de ne pas dormir, de gérer une vie de couple, d’être sur les nerfs. Je vous avoue que c’est compliqué. On est parfois en dispute », a raconté la belle blonde sur Snapchat. Mais bon, plus de peur que de mal, les amoureux ne se chamaillent pas trop longtemps non plus.

Quelques heures plus tard, la maman de Maylone en profitait pour faire une belle déclaration à son fils. Ainsi, Jessica Thivenin s’est adressée à lui devant son smartphone en disant: « Je peux vous le jurer, il n’y a pas de bébé plus beau que mon fils. Pas vrai Maylone ? Allez on le dit, y’a pas, ça n’existe pas. Il rigole à tout ce que je lui dis, il est en fou rire. Je l’aime trop, c’est fou cet amour qui grandit de jour en jour, et cette beauté. Non mais je rigole, il y a plein de bébés qui sont aussi beaux que mon bébé. T’es pas le plus beau non plus, faut pas trop se lancer des fleurs, parce qu’après on se la pète ». Trop chou !

