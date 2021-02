Jessica Thivenin enceinte : déjà un souci avec le bébé numéro 2 ?

Surprise ! Alors qu’elle se trouvait en tournage pour les Marseillais à Dubai, Jessica Thivenin a découvert qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. Très vigilante, elle donne régulièrement de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Regardez !

A vos carnets bleus. Avant la fin de l’année, la famille va s’agrandir du côté de Jessica Thivenin et Thibault Garcia. D’ailleurs, après sa première échographie, la belle blonde avait donné de ses nouvelles en disant: « Je suis trop contente parce que le bébé est au bon endroit et qu’il n’y en a qu’un. Même si j’adore les jumeaux, vu que j’ai déjà un enfant, je ne me sentirai pas d’en avoir trois. Deux c’est pour moi la limite (…) Trois c’est trop… Après peut-être qu’on verra plus tard car il ne faut jamais dire jamais, mais bref je suis contente car c’est un seul enfant (…) J’espère que je vais pouvoir kiffer ma grossesse cette fois-ci car celle d’avant c’était un cauchemar et un enfer donc j’espère que là ça ne sera pas là même chose (…) Je vais me reposer et rester à la maison ».

Malheureusement, alitée lors de sa première grossesse, celle qui est en froid avec Nabilla Vergara doit faire attention pour ne pas prendre de risques pour elle et son bébé. Jessica Thivenin a donc fait une mise à jour sur Snapchat et a raconté: « Je vais être beaucoup plus suivie pour cette grossesse, je vais faire beaucoup plus d’aller retour à la clinique, je vais faire beaucoup plus de check up… Je vais sûrement être cerclée au bout de trois mois, sûrement l’opération. Elle m’en a parlé ma gynéco parce que vu que Maylone j’ai tenu avec un centimètre de colle pendant quatre mois en étant allongée dans un lit on veut pas que la même chose se reproduise, on va essayer de consolider et faire le cerclage du col ».

Espérons que tout se passe pour le mieux du côté de la femme de Thibault Garcia !