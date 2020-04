Cela fait maintenant trois semaines que la France est en confinement pour réduire la propagation du Coronavirus. C’est également le cas de plusieurs pays. Actuellement chez elle avec sa famille, Jessica Thivenin a cependant eu un gros coup de gueule à passer concernant le cas des français.

Ce weekend, Jessica Thivenin a attendri la Toile en postant un adorable cliché de famille. Eh oui, tout comme nous, ils sont confinés à Dubaï. Mais il y a une chose qui a dérangé la belle blonde. En effet, elle n’a pas vraiment apprécié d’apprendre que certains ne respectaient pas le confinement. De ce fait, elle a poussé un énorme coup de gueule sur Snapchat.

De là, celle qui a pris la défense de Kim Glow a lâché: « Je suis un peu dégoutée parce qu’il y a trois rayons de soleil en France et les gens se permettent d’aller dehors dans des parcs, de sortir. C’est quoi ce délire ?! C’est quoi cette blague ?! ». Très énervée, Jessica Thivenin a ensuite ajouté: « Je ne comprends pas ! Je comprends que c’est dur d’être enfermé dans un appartement (…) mais m**** quoi ! On parle de la vie, on parle de la santé, on parle de mort, on parle de famille qui perde leurs proches ! (…) Et les gens se permettent de partir en vacances… La vie ça n’a pas de prix ! Je ne comprends pas ce qu’il faut pour ouvrir les yeux aux gens ! »

Récemment, Jessica Thivenin a frôlé la rupture avec Thibault Garcia. « Avec mon chéri aujourd’hui, on s’est disputés. On a eu une grosse dispute. On a failli en rester là. Nous avons failli nous dire au revoir. En plus c’est vrai c’était un jour où ça ne l’a pas trop fait. Mais là, ça va mieux. Je ne vais pas le quitter. Ça serait dommage quand même » a-t-elle expliqué.

Cela fait maintenant trois semaines que la France est en confinement pour réduire la propagation du Coronavirus. C’est également le cas de plusieurs pays. Actuellement chez elle avec sa famille, Jessica Thivenin a cependant eu un gros coup de gueule à passer concernant le cas des français.

Ce weekend, Jessica Thivenin a attendri la Toile en postant un adorable cliché de famille. Eh oui, tout comme nous, ils sont confinés à Dubaï. Mais il y a une chose qui a dérangé la belle blonde. En effet, elle n’a pas vraiment apprécié d’apprendre que certains ne respectaient pas le confinement. De ce fait, elle a poussé un énorme coup de gueule sur Snapchat.

De là, celle qui a pris la défense de Kim Glow a lâché: « Je suis un peu dégoutée parce qu’il y a trois rayons de soleil en France et les gens se permettent d’aller dehors dans des parcs, de sortir. C’est quoi ce délire ?! C’est quoi cette blague ?! ». Très énervée, Jessica Thivenin a ensuite ajouté: « Je ne comprends pas ! Je comprends que c’est dur d’être enfermé dans un appartement (…) mais m**** quoi ! On parle de la vie, on parle de la santé, on parle de mort, on parle de famille qui perde leurs proches ! (…) Et les gens se permettent de partir en vacances… La vie ça n’a pas de prix ! Je ne comprends pas ce qu’il faut pour ouvrir les yeux aux gens ! »

Récemment, Jessica Thivenin a frôlé la rupture avec Thibault Garcia. « Avec mon chéri aujourd’hui, on s’est disputés. On a eu une grosse dispute. On a failli en rester là. Nous avons failli nous dire au revoir. En plus c’est vrai c’était un jour où ça ne l’a pas trop fait. Mais là, ça va mieux. Je ne vais pas le quitter. Ça serait dommage quand même » a-t-elle expliqué.