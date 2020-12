Lors de la dernière saison des Marseillais VS le reste du monde 5, Wejdene a fait son apparition dans le programme en tant que guest. Cette présence aurait provoqué une violente crise de jalousie de la part de Jessica Thivenin à l’égard de Thibault Garcia. STAR24 vous donne tous les détails.

Ines Sberro n’a pas la langue dans sa poche. Après avoir éclairci la situation concernant sa relation avec Booba, la jeune femme a pointé du doigt le comportement de Jessica Thivenin. « Je trouve que c’était très intéressant ce que l’on faisait en off, je trouve. On était tous plus ou moins proches (…) Quand ils sont filmés, j’ai l’impression qu’ils changent et qu’ils calculent ce qu’ils font (…) On est tous censés être au même pied d’égalité (…) Par exemple une fois elle a dit ‘mais Inès c’est une grande joueuse’ (…) J’ai commencé à me défendre parce que je n’ai pas peur de Jessica (…) Elle ne répond pas (…) Si elle me répond pas tout ce qui va se dire ne va pas être intéressant donc c’est une séquence qui ne va pas être montée » a-t-elle confié à Sam Zirah.

Mais ce n’est pas tout puisqu’elle est ensuite revenue sur le couple de celle qui serait en guerre avec Nabilla Vergara. « Je pense que Jessica et Thibault c’est des gens qui s’aiment (…) Ils se sont beaucoup disputés (…) Je ne remets pas en doute leur couple (…) Mais je pense que Jessica sait que Thibault a un style de particulier (…) Elle n’est pas forcément le style de Thibault à la base (…) C’est quelqu’un qui complimente devant les autres donc il n’a pas de secret (…) Moi j’aurai pété un plomb (…) Elle a plus de recul » a ajouté Ines Sberro. De plus, Jessica Thivenin aurait fait une crise à son mari… à cause de Wejdene.

Ines Sberro raconte: « Un soir, il y a eu Wejdene qui est venue. Quand Wejdene était là, Thibault était vraiment à fond. Elle a vraiment pété un cable. A cause de Wejdene en fait (…) Wejdene chantait devant nous, il était en première loge à fond (…) Là je me suis dit ‘oula’ (…) J’ai l’impression qu’elle a peur (…) Ca a créé une dispute entre Jessica et Thibault parce qu’il a montré de l’intérêt à Wejdene. Pas de la séduction. Il lui a montré trop d’intérêt. Wejdene n’était plus là (…) Il y a peut-être des failles ». Comprenez-vous sa crise ou pas ?

Lors de la dernière saison des Marseillais VS le reste du monde 5, Wejdene a fait son apparition dans le programme en tant que guest. Cette présence aurait provoqué une violente crise de jalousie de la part de Jessica Thivenin à l’égard de Thibault Garcia. STAR24 vous donne tous les détails.

Ines Sberro n’a pas la langue dans sa poche. Après avoir éclairci la situation concernant sa relation avec Booba, la jeune femme a pointé du doigt le comportement de Jessica Thivenin. « Je trouve que c’était très intéressant ce que l’on faisait en off, je trouve. On était tous plus ou moins proches (…) Quand ils sont filmés, j’ai l’impression qu’ils changent et qu’ils calculent ce qu’ils font (…) On est tous censés être au même pied d’égalité (…) Par exemple une fois elle a dit ‘mais Inès c’est une grande joueuse’ (…) J’ai commencé à me défendre parce que je n’ai pas peur de Jessica (…) Elle ne répond pas (…) Si elle me répond pas tout ce qui va se dire ne va pas être intéressant donc c’est une séquence qui ne va pas être montée » a-t-elle confié à Sam Zirah.

Mais ce n’est pas tout puisqu’elle est ensuite revenue sur le couple de celle qui serait en guerre avec Nabilla Vergara. « Je pense que Jessica et Thibault c’est des gens qui s’aiment (…) Ils se sont beaucoup disputés (…) Je ne remets pas en doute leur couple (…) Mais je pense que Jessica sait que Thibault a un style de particulier (…) Elle n’est pas forcément le style de Thibault à la base (…) C’est quelqu’un qui complimente devant les autres donc il n’a pas de secret (…) Moi j’aurai pété un plomb (…) Elle a plus de recul » a ajouté Ines Sberro. De plus, Jessica Thivenin aurait fait une crise à son mari… à cause de Wejdene.

Ines Sberro raconte: « Un soir, il y a eu Wejdene qui est venue. Quand Wejdene était là, Thibault était vraiment à fond. Elle a vraiment pété un cable. A cause de Wejdene en fait (…) Wejdene chantait devant nous, il était en première loge à fond (…) Là je me suis dit ‘oula’ (…) J’ai l’impression qu’elle a peur (…) Ca a créé une dispute entre Jessica et Thibault parce qu’il a montré de l’intérêt à Wejdene. Pas de la séduction. Il lui a montré trop d’intérêt. Wejdene n’était plus là (…) Il y a peut-être des failles ». Comprenez-vous sa crise ou pas ?