2019 aura été une année spéciale pour Jessica Thivenin. En plus d’être devenue maman de son fils Maylone, la belle blonde a passé le cap de la trentaine. Après une grosse frayeur concernant son bébé, la jeune femme a pu se détendre pour son anniversaire grâce à son mari.

Il y a quelques semaines, Jessica Thivenin appréhendait l’arrivée de ses 30 ans. Transformée grâce à l’arrivée de Maylone, la sudiste a confié sur Snapchat: « Ça me fait plaisir, parce que moi aussi je vois que j’ai changé (…) On s’en aperçoit, parce qu’on fait de la télé et on le voit. On a notre retour constamment sur les réseaux sociaux ou à la télé (…) Je vois que j’ai changé (…) Je déteste voir des anciennes images de moi, mais j’assume (…) Je pense que je vais chialer toutes les larmes de mon corps. La vie, elle passe vite (…) Profitez, ça passe à une allure folle. Il me reste quelques années, mais le cap des 30 ans, c’est quelque chose ».

Hé bien ce jour tant redouté est enfin arrivé. Jessica Thivenin s’est exprimée sur ce jour spécial sur Instagram. Elle a alors déclaré: « On y est, c’est MON ANNIVERSAIRE 🎉 !… 30 ans ce n’est pas évident, le temps passe tellement vite, mais une chose est sûre, j’ai toujours rêvé d’avoir ma famille avant 30 ans; c’est fait!.. Je ne pensais pas qu’elle serait aussi merveilleuse… Je suis comblée d’amour et de bonheur. Je suis tellement heureuse!… Alors même si j’ai 30 ans, je vis ma meilleure vie. 😜 j’ai des amis quand même fous mais géniaux🥰. Merci à vous de faire parti de ma vie depuis toutes ces années.. Merci de m’avoir soutenu dans les moments faciles comme difficiles. Famille et amis(es) et vous, je vous aime!..😘😍 ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 26 Déc. 2019 à 2 :08 PST

S’ajoute à cela, une vidéo de la surprise de Thibault Garcia pour son anniversaire. D’ailleurs, celle qui s’était confiée sur leurs crises a pu s’entourer de ses fratés pour continuer les festivités.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 26 Déc. 2019 à 10 :19 PST

Trop mignon !

