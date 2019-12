Il y a quelques jours, Jessica Thivenin prenait la parole après avoir critiqué à cause de ses placements de produits. En effet, les internautes lui ont reproché de reprendre le travail après le drame qui est arrivé à Maylone. D’ailleurs, elle vient de prendre une décision radicale.

Absente durant plusieurs jours des réseaux, Jessica Thivenin a révélé pourquoi. « Il est devenu tout bleu, tout violet. J’ai commencé à paniquer. Je l’ai donné à Thibault parce que je ne savais pas quoi faire. Lui non plus ne savait pas, on était paniqué. D’un coup, des bulles sont sorties de sa bouche, puis du sang. On s’est dit que c’était fini. On a couru pour prendre un taxi pour se rendre à l’hôpital, ça criait autour de nous. J’ai demandé à Thibault comment il allait, il m’a répondu qu’il était mort, qu’il ne respirait plus. Je lui ai demandé de me le passer, je l’ai allongé dans le taxi, j’ai ouvert sa chemise pour voir s’il respirait et ce n’était pas le cas. J’ai pensé à faire un massage cardiaque et ça a marché. Je l’ai entendu respirer. On est arrivé aux urgences et il était réveillé (…) Après sa première opération [pour une atrésie de l’oesophage, NDLR], le lait passait mal et là, il est remonté et est passé par la trachée. Tout s’est arrêté du coup et il a fallu qu’on l’opère. L’opération s’est bien passée hier. On m’a dit qu’un jour, ça pouvait recommencer. Je ne veux absolument pas que ça recommence », a-t-elle déclaré.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 9 Nov. 2019 à 8 :11 PST

De ce fait, Jessica Thivenin va avoir du mal avec les nounous et à laisser Maylone tout seul avec. Elle s’explique : « On va manger au restaurant. Avant on le faisait garder, parce qu’il y a eu une période on avec moi chéri, on ne s’était pas retrouvés. C’était compliqué. On s’est dit qu’on allait se faire des restos de temps en temps en amoureux, mais avec ce qui s’est passé, on ne peut plus laisser notre fils à la nounou. Ce n’est plus possible. Si je n’avais pas été là, est-ce que la nounou aurait réussi à faire un massage cardiaque ? On ne sait pas (…) On est des parents en stress. La seule truc qu’il pourrait avoir, c’est d’avoir un docteur, une nounou docteur ».

