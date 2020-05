Il y a quelques jours, Jessica Thivenin attendrissait ses followers en posant une vidéo du premier « je t’aime » de son fils Maylone. Sept mois après la naissance de son fils, la candidate des « Marseillais aux Caraïbes » est-elle sur le point d’agrandir la famille avec son chéri ? La femme de Thibault Garcia a mis les choses au clair.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont connu des débuts difficiles en tant que parents. En effet, leur fils Maylone a été gravement malade lors des premières semaines suivies après sa naissance. D’ailleurs, celle qui a beaucoup changé depuis ses débuts a commencé par révéler sur Snapchat: « Mon chéri il m’a saoulé pendant deux jours. Il me rendait folle, il voulait un autre bébé ! En fait j’ai une copine elle a quatre enfants, elle vient d’accoucher de la quatrième. (…) Et Thibault il s’est chauffé, il a vu la petite il y a trois jours et il m’a dit ‘Il faut qu’on fasse des enfants, une famille nombreuse et tout’. Mais pas du tout. On va se calmer. (…) Mais là ça va, il m’a laissé tranquille depuis hier. Non mais en vrai de vrai, je voudrais bien en avoir plusieurs aussi. Mais ce n’est pas le moment ».

Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. En effet, il n’y a pas de deuxième bébé pour le moment. Jessica Thivenin a révélé pourquoi: « Vous vous rendez compte de l’année qu’on a passé ? Lui il est capable de repartir. Je me suis fait quatre mois dans un lit. Puis après tous les mois d’hôpitaux. Là on est encore confinés, jamais on va sortir, jamais on va profiter ! Non jamais. (…) Et en plus je viens juste de retrouver mon corps j’ai envie d’en profiter. C’est bien le corps de femme enceinte on adore mais on est content de retrouver son corps aussi ! ».

Bon et bien, pour le moment, nous avons le droit à d’adorables vidéos avec Maylone et on adore !

