Ce week-end, Jessica Thivenin a passé du bon temps avec des amis notamment le producteur de Banijay (les Marseillais). Seulement voilà, cette sortie n’est pas passée auprès des internautes qui n’ont pas hésité à la tacler. De là, la maman de Maylone a décidé de répondre aux critiques et cela a le mérite d’être clair. STAR24 vous donne tous les détails.

Depuis qu’elle est maman, les moindres faits et gestes de Jessica Thivenin sont analysés. Après les critiques reçues à cause de sa soirée avec ses camarades, la belle blonde a décidé de prendre la parole. « Vous êtes trop durs à juger tout le temps… Oui hier soir je suis sortie, oui hier soir j’ai fait la fête. Franchement, on a bien fait la fête, je suis rentrée, j’étais fracassée mais ça va. Je suis fatiguée aujourd’hui mais c’est mon problème, je suis maman, j’ai 30 ans ! Si je me sens de sortir, de faire la fête, et après de m’occuper de mon fils, je le fais. Donc là, c’est moi qui lui ai donné son biberon à 5 heures du matin quand je suis rentrée, j’ai fait la fête mais mon fils s’est couché comme d’habitude à 20 heures, et il s’est réveillé à 5 heures du matin, j’étais là, j’étais là quand il s’est endormi donc je ne vois pas où est le problème ? Tout le temps à juger, « ouais maman et sortir faire la fête » et alors ? En fait, je fais ce que je veux ! » a lâché la femme de Thibault Garcia.

Celle qui n’est pas prête à retourner en tournage ne s’est pas arrêtée là. Ainsi, elle a ajouté: « C’est terrible d’être toujours dans le jugement… Ce n’est pas comme si on était des gros fêtards, que tous les soirs vous nous voyez faire la fête en boîte de nuit, tous les week-end être complètement déchirés, non ! On fait la fête, on s’amuse et c’est de temps en temps. Faut arrêter… Franchement les gens je ne les supporte plus à pas vouloir se mêler de leurs c*ls !”

Vous l’aurez compris, il ne faut pas chercher Jessica Thivenin !

