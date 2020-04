Il y a quelques mois, Jessica Thivenin donnait naissance à son premier enfant. Malheureusement, depuis octobre dernier, son fils rencontrait de sacrés problèmes de santé. Mais aujourd’hui, Maylone est en pleine forme et s’éveille de manière adorable comme vient de le prouver celle qui a récemment dévoilé un drôle de portrait de famille.

Jessica Thivenin peut enfin souffler. En effet, Maylone va beaucoup mieux. Récemment, la belle blonde a fait le buzz en dévoilant sa nouvelle silhouette quelques mois après son accouchement. Mais elle a également avoué qu’elle a songé au bistouri: « J’ai pas de secret. Il y en a qui m’ont dit ‘Oui tu as fait une liposuccion, c’est obligé tu as fait de la chirurgie esthétique !’ Non ! (…) Je ne vais pas vous mentir j’ai demandé après ma grossesse. Parce que j’avais du gras sur le ventre et je voulais l’injecter dans les fesses. Pour une fois que j’avais du gras je voulais avoir un peu plus de fesses (…) Ils m’ont dit ‘Il est hors de question qu’on vous opère, vous venez d’accoucher. Déjà il faut neuf mois pour que le corps d’une femme enceinte se remette et en plus vous avez été alitée pendant quatre mois et si on vous opère vous pouvez faire une embolie pulmonaire. Donc je n’ai pas fait de chirurgie esthétique ! ».





Mais aujourd’hui, c’est sa vidéo avec son bout de chou qui nous a fait fondre. En effet, Jessica Thivenin a demandé à son fils si Maylone l’aimait. Ce à quoi le bébé a répondu « oui ». Une mini première déclaration qui a comblé de bonheur celle qui a eu du mal à supporter son mari pendant le confinement. D’ailleurs, le petit garçon fait déjà fureur sur les réseaux sociaux puisque les internautes adorent suivre son évolution.

On ne sait pas vous mais chez STAR24, nous trouvons qu’il ressemble comme deux gouttes d’eau à ses parents et de plus en plus chaque jour qui passe !

