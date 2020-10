Il y a quelques jours, Jessica Thivenin dévoilait le résultat de sa chirurgie des fesses sans gaine et a fait le buzz. Mais cette opération a également fait parler Shanna Kress. D’ailleurs, la belle blonde a répondu au tacle venant de l’ex de son mari et c’est violent. STAR24 vous explique tout.

Jessica Thivenin partage tout avec ses fans que ce soit le meilleur comme le pire. Alors qu’elle s’est faite opérer pour mettre fin à ses complexes concernant son popotin, celle qui est en froid avec Carla Moreau a été taclée par Shanna Kress indirectement. Cette dernière a récemment lâché: « Faites du sport les filles ! C’est bon pour la santé et c’est beaucoup plus joli que ces trucs qui sortent là. Moi, je n’aime pas du tout. On me dit souvent que j’ai le c*l refait, mais viens faire des squats avec moi, tu vas comprendre ! Quand c’est vraiment un complexe, que t’as eu des enfants, que ton corps n’est plus comme avant ou que tu es en surpoids, je peux comprendre. Mais quand je vois des filles minces qui ne se bougent pas le c*l et choisissent la facilité. Je trouve que ce n’est pas beau parce que ça se voit ! ».

De son côté, Jessica Thivenin a décidé de répliquer à sa façon et a déclaré sur Snapchat: « Je suis en train de regarder les commentaires, les messages et les choses sur lesquelles je suis identifiée. Je vois que tout le monde parle de mon derche. Je suis ravie de voir que ça vous interpelle autant. Je l’ai fait pour me faire plaisir, pas pour les autres. Quand je vois certaines personnes qui critiquent, il y en a qui devrait s’occuper de leur cul justement et de s’occuper à construire leur vie (…) Occupez-vous d’autre chose. On passe ».

