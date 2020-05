Cela fait maintenant plusieurs mois que Jessica Thivenin et Jazz ne sont plus copines. Si la femme de Laurent avait apporté son soutien en apprenant les problèmes de santé de Maylone, c’est de nouveau la guerre actuellement. Face au tacle de la belle brune, la sudiste n’a pas pu s’empêcher de répondre et c’est violent !

Il y a quelques jours, Jazz lançait un nouveau tacle à Jessica Thivenin et Thibault Garcia en faisant référence à leur jardin. De là, elle lâchait subtilement dans sa story Snapchat (mais tout le monde a compris la référence) le message suivant: « Je ne comprends pas les gens qui vivent dans des maisons incroyables à Dubaï et qui ont des jardins dégueulasses et frigo vide. Ça commande que Uber Eats. C’est comme avoir une Lamborghini et mettre des jantes de vélo. C’est tout le paraître mais le fond est pourri ».

Mais c’était sans compter sur la vive réaction de Jessica Thivenin. Tout d’abord, elle a commencé à filmer son frigo dans les moindres recoins en disant: « On me demande beaucoup ce que je mange (…) Le seul truc que je fais c’est que je ne fais absolument pas cuire dans la matière grasse ». Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a ensuite imité les candidates de télé-réalité qu’elle ne supporte pas. Et bizarrement, certaines poses ressemblent à celles de Jazz. « Il y a plusieurs types de meufs, je ne peux pas, elles ne peuvent pas être mes copines, mes amies. Ce n’est pas possible, je ne pourrais jamais (…) C’est les meufs comme ça (…) Ce n’est pas fini, il y en a d’autres (…) Elles se pincent le nez, elles pensent que ça ne se voit pas », a lâché la maman de Maylone.

Thibault Garcia en a rajouté une couche. Une imitation commentée par Jessica Thivenin: « Il le fait très bien. Des fois, il le fait pour m’embêter et il reste coincé ». Aie, c’est violent !

Cela fait maintenant plusieurs mois que Jessica Thivenin et Jazz ne sont plus copines. Si la femme de Laurent avait apporté son soutien en apprenant les problèmes de santé de Maylone, c’est de nouveau la guerre actuellement. Face au tacle de la belle brune, la sudiste n’a pas pu s’empêcher de répondre et c’est violent !

Il y a quelques jours, Jazz lançait un nouveau tacle à Jessica Thivenin et Thibault Garcia en faisant référence à leur jardin. De là, elle lâchait subtilement dans sa story Snapchat (mais tout le monde a compris la référence) le message suivant: « Je ne comprends pas les gens qui vivent dans des maisons incroyables à Dubaï et qui ont des jardins dégueulasses et frigo vide. Ça commande que Uber Eats. C’est comme avoir une Lamborghini et mettre des jantes de vélo. C’est tout le paraître mais le fond est pourri ».

Mais c’était sans compter sur la vive réaction de Jessica Thivenin. Tout d’abord, elle a commencé à filmer son frigo dans les moindres recoins en disant: « On me demande beaucoup ce que je mange (…) Le seul truc que je fais c’est que je ne fais absolument pas cuire dans la matière grasse ». Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a ensuite imité les candidates de télé-réalité qu’elle ne supporte pas. Et bizarrement, certaines poses ressemblent à celles de Jazz. « Il y a plusieurs types de meufs, je ne peux pas, elles ne peuvent pas être mes copines, mes amies. Ce n’est pas possible, je ne pourrais jamais (…) C’est les meufs comme ça (…) Ce n’est pas fini, il y en a d’autres (…) Elles se pincent le nez, elles pensent que ça ne se voit pas », a lâché la maman de Maylone.

Thibault Garcia en a rajouté une couche. Une imitation commentée par Jessica Thivenin: « Il le fait très bien. Des fois, il le fait pour m’embêter et il reste coincé ». Aie, c’est violent !