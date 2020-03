Après avoir pu suivre ses talents d’aventurières dans « Koh-Lanta » et « La Bataille des Couples », Jesta partage sa vie de famille dans « Mamans et célèbres ». En plein confinement provoqué par la pandémie du coronavirus, celle qui a fait un beau geste à Marrakech donne de ses nouvelles avec son fils. On craque totalement, regardez !

Il y a quelques jours, Jesta révélait que le deuxième bébé n’était pas prévu pour tout de suite. Et pour cause, elle profite pleinement de son fils Juliann. C’est d’ailleurs, sous une vidéo avec lui qu’elle a donné de ses nouvelles en période de confinement sur Instagram. « Petit point confinement: Avec Benoît nous avons décidé de voir le côté positif et uniquement le côté positif de ce confinement ! Il faut garder le moral car nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Nous allons bien pour le moment, nos proches aussi et nous sommes conscients de cette chance ce qui n’est pas le cas pour tous. Pendant que tout le corps médical et autres travailleurs se démènent pour maintenir la vie et les choses essentiels à la nôtre nous avons fait des listes d’objectifs/choses à faire que nous aurions pas pris le temps de faire en temps normal. Se re centrer sur nous trois, notre petite famille et les choses essentielles de la vie », a-t-elle déclaré.

Puis, la jeune maman a ajouté : « Toujours relativiser et garder le sourire même si le temps sera sûrement très long dans les semaines à venir. Profitez en pour cuisiner, faire un peu de sport chaque jour à la maison, faire du trie et du ménage, prendre soin de soi, faire des jeux d’éveil à nos enfants et se déconnecter du téléphone quelques heures par jour pour simplement discuter. Si vous avez des idées que je peux rajouter sur mon planning je suis toujours preneuse bien sur 😃😘 »

