A la vie comme en tournage, Wafa et Jesta forment un duo inséparable… du moins, elles l’étaient. En effet, les deux candidates de Mamans et célèbres ne s’affichent plus ensemble. Face aux interrogations, elles ont réagi aux rumeurs et c’est plutôt radical. STAR24 vous raconte tout.

Cela fait maintenant plusieurs jours que la rumeur enflait sur la Toile : Jesta qui va bientôt accoucher est-elle en guerre avec Wafa ? La femme de Benoît a pris la parole et a déclaré: « première et dernière fois que je vais m’exprimer à ce sujet alors ouvrez bien vos oreilles pour les curieux (…) On me pose souvent la question, on m’impose limite des réponses publiquement, donc je vais le faire, comme ça sujet clos. On dirait que c’est l’affaire du siècle (…) C’est vrai qu’avec Wafa, on a pris des chemins différents toutes les deux et qu’on n’est plus en contact à l’heure actuelle (…) Je vais parler en mon nom, sachez que peu importe ce qui s’est passé ou pas passé, à partir du moment où j’ai porté quelqu’un dans mon cœur, je ne laverai jamais mon linge sale sur les réseaux sociaux. Je respecte énormément sa famille, son mari, ses enfants ».

De son côté, Wafa qui est enceinte de son troisième enfant a également pris la parole. « Je vous fais une petite story pour répondre à vos messages (…) Vous m’envoyez la story de Jesta qui s’est exprimée à notre sujet. Je ne comptais pas m’exprimer à ce sujet (…) Chacune a pris un chemin différent (…) C’est une personne que je portais énormément dans mon coeur (…) Elle était là dans tous les événements importants de ma vie (…) Chacune fait sa route (…) Dire que l’on ne va pas laver son linge sale en public (…) Ma panière elle est propre (…) Pour moi c’était juste deux personnes qui font chacune leur route (…) Je lui souhaite une très bonne continuation et aujourd’hui c’est chacun sa route » a répondu la candidate.



A votre avis, est-ce définitif ?

