Cela fait maintenant presque un an que Jesta et Benoît sont les heureux parents du petit Juliann. Si la jeune femme n’a jamais caché sa prise de poids à cause de sa grossesse, celle qui a fait un challenge avec les autres « Mamans et célèbres » vient de faire le buzz à cause de son incroyable avant/après sur Instagram. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques semaines, Jesta nous révélait qu’elle souhaitait avoir un deuxième enfant en 2020. Mais en attendant, la sudiste a tout fait pour retrouver sa silhouette d’avant sa grossesse et il faut dire que c’est un véritable succès comme en témoigne sa dernière publication Instagram. En dévoilant une photo « avant » et une autre « après » le confinement accompagnées du message suivant: « Swipe up vers la droite pour voir le début VS la fin du confinement 👉🏼. J’ai décidé de me prendre en main 9 mois après mon accouchement pour enfin perdre mes derniers kilos de grossesse que j’ai laissé traîner.. Prendre 28 kilos pour une grossesse n’est pas anodin et je savais qu’il y aurait forcément beaucoup de travail post accouchement… »

« Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas. Je vous cache pas que j’ai eu des phases de motivation puis de démotivation aussi aha comme tous le monde mais j’ai réappris à faire du sport et à bien manger. D’ailleurs je vous ai fais un Instagram @jestatouille pour vous donner mes petites idées recettes saines et équilibrées. Je me sens vraiment mieux dans ce corps qui a porté la vie maintenant même si il reste encore 2/3 kilos à perdre pour atteindre mon poids d’avant grossesse mais je m’aime à nouveau et c’est le plus important de se sentir bien, peu importe son poids ! ps: vous remarquerai que le chignon du matin lui il ne bouge jamais 😅 », a-t-elle ensuite conclu.

Bravo à Jesta qui revient de loin !

