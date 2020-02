Ces derniers temps, Jazz et Laurent n’ont pas été épargnés par les internautes. Loin de se laisser abattre par toutes ces polémiques, les jeunes parents ont décidé de surprendre leurs fans lors de leur séjour à Paris. D’ailleurs, leurs réactions sont adorables… Regardez !

Il y a quelques jours, Jazz partageait une interview sur Snapchat où elle mettait fin aux rumeurs de tension entre elle et certaines candidates de télé-réalité. « Je ne me suis disputée avec personne. En réalité, je n’ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là, c’était par le biais de mon mari. On ne s’est jamais disputés, mais ils se sont sentis en concurrence ou en conflit pour rien (…) Je n’ai la haine envers aucune de ces personnes-là. Je ne me suis disputée avec aucune de ces personnes-là et je n’ai pas cherché à être amie avec eux donc, c’est sans regret et chacun fait sa vie », a-t-elle déclaré.

Cette fois-ci, celle qui a été accusée d’avoir fait un blackface a utilisé la carte de la blague. En effet, Jazz et Laurent ont décidé de « piéger » leurs fans avec d’autres membres de la JLC Family dont Hicham et Sissika. Le principe ? Ils demandent à plusieurs jeunes individus ce qu’ils pensent d’eux tout en étant cachés à l’arrière de la voiture. A la fin, ils se dévoilent et découvrent les réactions des personnes interrogées. Entre larmes, rires, câlins ou encore choc… il y a vraiment eu un panel de réactions.

En tout cas, quelque chose nous dit que les admirateurs de Jazz et de la JLC Family ne risquent pas d’oublier ce moment unique de si tôt. D’ailleurs, le papa de Chelsea et Cayden a annoncé qu’ils comptaient faire ce genre de vidéos plus souvent. Alors gardez l’œil ouvert, on ne sait jamais si vous vous retrouvez nez à nez avec eux.

Ces derniers temps, Jazz et Laurent n’ont pas été épargnés par les internautes. Loin de se laisser abattre par toutes ces polémiques, les jeunes parents ont décidé de surprendre leurs fans lors de leur séjour à Paris. D’ailleurs, leurs réactions sont adorables… Regardez !

Il y a quelques jours, Jazz partageait une interview sur Snapchat où elle mettait fin aux rumeurs de tension entre elle et certaines candidates de télé-réalité. « Je ne me suis disputée avec personne. En réalité, je n’ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là, c’était par le biais de mon mari. On ne s’est jamais disputés, mais ils se sont sentis en concurrence ou en conflit pour rien (…) Je n’ai la haine envers aucune de ces personnes-là. Je ne me suis disputée avec aucune de ces personnes-là et je n’ai pas cherché à être amie avec eux donc, c’est sans regret et chacun fait sa vie », a-t-elle déclaré.

Cette fois-ci, celle qui a été accusée d’avoir fait un blackface a utilisé la carte de la blague. En effet, Jazz et Laurent ont décidé de « piéger » leurs fans avec d’autres membres de la JLC Family dont Hicham et Sissika. Le principe ? Ils demandent à plusieurs jeunes individus ce qu’ils pensent d’eux tout en étant cachés à l’arrière de la voiture. A la fin, ils se dévoilent et découvrent les réactions des personnes interrogées. Entre larmes, rires, câlins ou encore choc… il y a vraiment eu un panel de réactions.

En tout cas, quelque chose nous dit que les admirateurs de Jazz et de la JLC Family ne risquent pas d’oublier ce moment unique de si tôt. D’ailleurs, le papa de Chelsea et Cayden a annoncé qu’ils comptaient faire ce genre de vidéos plus souvent. Alors gardez l’œil ouvert, on ne sait jamais si vous vous retrouvez nez à nez avec eux.