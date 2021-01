Cela fait maintenant plusieurs années que Jazz, Laurent et Chelsea ont quitté la France après avoir été agressés à leur domicile dans le sud pour s’installer à Dubaï. Mais la jeune femme pourrait-elle déménager avec sa petite famille ? Elle vient de donner la réponse sur Instagram.

Il y a quelques jours, Jazz faisait son retour sur les écrans avec la troisième saison de la JLC Family. Peu de temps après, elle prenait la parole à cause de la bagarre qui a éclaté lors d’une soirée en boîte de nuit. Cette fois-ci, la grande sœur d’Eva Queen s’est livrée sur les amitiés toxiques en disant: « Eva est là, elle me soutient. On peut parler de tout sans s’inquiéter. Parce que c’est vrai que maintenant, la génération 2021, on ne va pas se mentir, on a tous les mêmes choses. C’est que même nos amis, on ne sait pas si on peut vraiment parler devant eux, pas parler devant eux. (…) Ce qui est drôle c’est qu’aujourd’hui quand tu racontes quelque chose à quelqu’un, il ne se dit pas : « Elle me partage son histoire ! », il se dit : « J’ai un scoop ! ». Et ça c’est pour 80 % des personnes. Donc c’est énorme quand même. De se dire quand tu as un ami, une connaissance, un voisin ou un copain, tu racontes quelque chose, tu ne dis pas : « Il partage son histoire ! », tu dis : « J’ai un scoop ! ». Et quand tu vois quelqu’un d’autre tu dis : « Tu sais pas quoi ? Faut que je te raconte un truc de fou ! ». Et ça en fait, ça commence à être lourd et fatigant. Du coup, c’est vrai qu’il n’y a rien de plus sûr que la famille ».

Toutefois, elle n’a cité aucun nom. Cette fois-ci, Jazz a répondu aux interrogations des internautes sur son avenir à Dubaï et a déclaré: « Je leur souhaite le meilleur dans ce beau pays. Mais pour notre part, nous allons peut-être partir vers de nouveaux horizons ». A suivre…

