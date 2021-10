C’est probablement l’une des histoires qui retourne le monde de la télé-réalité depuis plusieurs heures. En effet, des individus feraient chanter Jazz et Laurent concernant une vidéo intime où on verra la jeune femme en train de tromper son époux avec un proche. STAR24 vous en dit plus sur cette sombre histoire.

Depuis plusieurs heures, des bruits de couloir affirment que Jazz aurait été infidèle à son mari avec un proche de la JLC Family. Et pas avec n’importe qui puisque celle qui est enceinte de son troisième enfant aurait eu un rapprochement avec Hichem avant qu’ils ne soient en froid. Aujourd’hui, le couple sera menacé par la diffusion de cette soi-disant vidéo. Depuis le début de cette polémique, l’ancienne maîtresse de Laurent n’avait rien arrangé en faisant pas mal de révélations sur les deux jeunes parents. Mais selon les informations détenues par Aqababe, l’histoire serait encore plus sombre que ce que l’on croit.

JLC Family : Jazz victime de chantage par Hichem depuis des mois ?

Ce jeudi 21 octobre 2021, le blogueur a brisé le silence et a fait des révélations concernant l’affaire Jazz qui aurait menti sur ses chirurgies. Voici la version qu’il a donné: « L’histoire c’est qu’Hicham a tenté à maintes reprises. Jazz elle a craqué et fauté. Le lendemain, le chantage d’Hicham et de ses amis avec une soit disante vidéo a commencé. Jazz prise de panique, sans même savoir si c’était vrai ou faux, elle a cédé et commencé à payer pour éviter que cela sorte. Au fur et à mesure elle s’est retrouvée dans une spirale infernale à devoir accepter tout et n’import quoi sous peine qu’ils allaient devoir sortir cette fameuse vidéo et alerter Laurent. Exemple : payer des grosses sommes, faire intégrer des gens dans l’émission JLC Family, effectuer d’autres tâches en interne etc… ».

Aqababe a également ajouté: « Le jour où elle a décidé de ne plus subir tout ça, elle a même alerté ses proches. C’est là qu’il s’est passé des choses graves… Ils sont parti braqué la mère de Jazz à Cannes. Et aussi séquestrer Emine dans un appartement à Dubaï pour faire pression et gratter encore de l’argent. Sachez qu’en tout cas, 400 000 euros c’est faux, c’est beaucoup moins. Et personne n’a vu ne serait-ce qu’une seconde cette fameuse vidéo ». A suivre…