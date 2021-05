Cette année, Laurent a décidé qu’il allait faire le Ramadan même s’il n’est pas musulman. Face aux réflexions reçues, le papa de Chelsea et Cayden a décidé de prendre la parole à ce sujet et cela a le mérite d’être clair. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Marvin visait un candidat qui se servirait du Ramadan pour manipuler sa communauté. Certains pensaient qu’il parlait de Laurent. D’ailleurs, ses dernières publications sur Instagram ont suscité des réactions telles que : « Tes en Kamis, tu fais le muslim et pourtant bouteille d’eau cramé dans les snaps de ta femme. Faut être sincère avec la religion et non pas se créer ou s’inventer une vie et une personnalité. Dieu est grand et il voit tout ».

JLC Family : Laurent accusé de mentir sur son ramadan, il répond

Face à tout cela, le mari de Jazz a décidé de briser le silence et a remis les pendules à l’heure. « Moi vous savez que je ne suis pas musulman. Mais comme je suis à la maison avec Sisika et Emine qui le font, et qu’en plus je suis dans un pays musulman… J’ai donc décidé de m’ouvrir et de le faire aussi. Dans tous les cas ça va me faire du bien, et moi je suis ouvert. (….) Je m’attends déjà à des critiques mais je m’en fous. Si je fais ça c’est pour mes gars, pour le respect du pays » a expliqué Laurent dans sa story. Voilà qui a le mérite d’être clair.

Depuis plusieurs mois, Jazz n’a pas caché son souhait de se convertir à l’Islam. Reste à savoir si son époux suivra ses traces ou non. En tout cas, une chose est sûre : chacun vit sa religion comme il le souhaite et les convictions de chacun sont personnelles libre à autrui d’en parler ouvertement ou non. Qu’en pensez-vous ?