Ce n’est une nouvelle pour personne : beaucoup de candidats de télé-réalité profitent de leur notoriété naissante pour se lancer dans d’autres projets ou développer un business. Alors que leur papa est le roi des pronostics sportifs, Cayden et Chelsea sont les nouveaux visages de la marque Nicky Cosmetics. Une décision qui a divisé les internautes. On vous dit tout.

C’est dans le plus grand des secrets que Jazz et Laurent ont préparé une surprise avec leurs enfants : un shampoing spécialement conçu pour les enfants. Fous de joie à l’idée d’annoncer ce projet, on a pu lire sur le compte de la fillette: « Chelsea et Cayden sont plus que fières de vous présenter leur nouvelle gamme @nickycosmeticsparis crée spécialement pour nous et pour vos bébés ! 🛁. Papa et maman ont mis plus de 8 mois à concevoir cette gamme après beaucoup de test et d’amour et de travail , elle est enfin disponible et en stock limité. Par pack de 2 au format de 500ml, et vous avez en plus de ça -50% avec notre code KIDSJLC. Lien dans la bio. Le meilleur pour nos enfants à tous ! ».

Cela dit ce projet n’a pas forcément été validé par tous les internautes. Ainsi, Jazz et Laurent ont pu lire des commentaires tels que: « pas terrible d’utiliser ses enfants à des fins commerciales ». Mais aussi: « encore une arnaque ». Cela dit, la petite famille a également reçu beaucoup d’encouragements de la part de leurs fans qui ont manifesté leur joie comme par exemple en écrivant: « wow je suis si fière de vous 🥺🤍 » et « Mais ils sont pas beaucoup trop cute wesh 😭😭😭💣❤️« . Ou encore « trop hâte de commander omg », « wouahhh😍❤️toujours au top ! » et « Cayden on dirait le bébé qu’on voit sur l’emballage couches il est 😍😍 ».

Et vous, que pensez-vous du nouveau projet de la JLC Family ?

