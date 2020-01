Vendredi dernier, TFX diffusait le dernier épisode de la JLC Family saison 2. Maintenant, Jazz se concentre sur sa vie de famille. Notamment sur l’éducation de sa fille Chelsea. D’ailleurs, elle s’est confiée à ce sujet là sur les réseaux sociaux. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Jazz se retrouvait dans la tourmente. Et pour cause, la femme de Laurent a été victime d’une fausse couche. Face aux accusations de mensonge, elle avait fondu en larmes pendant son coup de gueule sur Snapchat. « A cause de tout ce que je subis, j’ai fait souffrir mon bébé. Il y a un mois et demi j’ai failli perdre Cayden. Grâce à Dieu il est là. Et depuis l’acharnement ne s’est pas arrêté. Aujourd’hui j’ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre (…) Je vis un cauchemar, je n’en peux plus. (…) Je suis en train de craquer pour de vrai, alors je vous en supplie laissez-moi tranquille.Ce qu’on me fait, ça s’appelle du harcèlement. Le coeur de mon bébé a arrêté de battre à cause de vous, de votre haine et de votre méchanceté », a confié la candidate.



Petit à petit, celle qui a été accusée de trop retoucher ses photos semble retrouver le sourire. Cette fois-ci, Jazz a évoqué ses doutes concernant Chelsea et son éducation. « Je vais chercher Chelsea à l’école. (…) Je suis grave fière d’elle, l’école ça se passe grave bien. Bon là il faut que je décide si l’année prochaine je la mets dans une école française, anglaise ou émiratie, je ne sais pas trop quoi choisir. Je l’aurais bien mise dans une école française, mais je me dis que s’il y a des gens qui la connaissent, j’ai pas envie qu’elle soit traitée différemment. Je pense que je vais opter pour une école anglaise ou émiratie, on va voir », a-t-elle ajouté. A suivre.

