L’année 2019 s’est finie de manière tragique et compliquée pour Jazz et Laurent. Notamment à cause de la fausse couche de celle qui a été soutenue par Hillary. D’ailleurs, 2020 commence déjà avec un badbuzz pour les deux tourtereaux. STAR24 vous donne tous les détails.

Après avoir été victime d’une fausse couche, Jazz a pris la parole concernant le harcèlement qu’elle supporte depuis un moment déjà. « A cause de tout ce que je subis, j’ai fait souffrir mon bébé. Il y a un mois et demi j’ai failli perdre Cayden. Grâce à Dieu il est là. Et depuis l’acharnement ne s’est pas arrêté. Aujourd’hui j’ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre (…) Je vis un cauchemar, je n’en peux plus. (…) Je suis en train de craquer pour de vrai, alors je vous en supplie laissez-moi tranquille.Ce qu’on me fait, ça s’appelle du harcèlement. Le cœur de mon bébé a arrêté de battre à cause de vous, de votre haine et de votre méchanceté », a-t-elle déclaré.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BILLIONAIRE 💵 (@iam_billionaire) le 31 Déc. 2019 à 12 :25 PST

Mais cette fois-ci, c’est son apparence qui a posé problème. En effet, Laurent a posté une photo de lui et Jazz où ils seraient un peu trop retouchés selon les internautes. Certains auraient presque eu du mal à reconnaître la maman de Cayden et Chelsea. Ainsi, le jeune homme a reçu des commentaires tels que: « La tête de jazz elle a été Photoshopée ». Ou encore: « Non mais, on en parle de la tête de jazz sur la photo. Ça se voit le sourire il est forcé, elle ressemble à une poupée de cire ». Mais aussi « Un peu plus modifiée et elle aurait été top ».

Ce n’est pas la première fois que les deux époux ont été pris en flagrant délit de photoshop. La dernière fois, on pointait du doigt le corps de Jazz qui paraissait beaucoup trop mince sur une photo avec son chéri.

L’année 2019 s’est finie de manière tragique et compliquée pour Jazz et Laurent. Notamment à cause de la fausse couche de celle qui a été soutenue par Hillary. D’ailleurs, 2020 commence déjà avec un badbuzz pour les deux tourtereaux. STAR24 vous donne tous les détails.

Après avoir été victime d’une fausse couche, Jazz a pris la parole concernant le harcèlement qu’elle supporte depuis un moment déjà. « A cause de tout ce que je subis, j’ai fait souffrir mon bébé. Il y a un mois et demi j’ai failli perdre Cayden. Grâce à Dieu il est là. Et depuis l’acharnement ne s’est pas arrêté. Aujourd’hui j’ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre (…) Je vis un cauchemar, je n’en peux plus. (…) Je suis en train de craquer pour de vrai, alors je vous en supplie laissez-moi tranquille.Ce qu’on me fait, ça s’appelle du harcèlement. Le cœur de mon bébé a arrêté de battre à cause de vous, de votre haine et de votre méchanceté », a-t-elle déclaré.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BILLIONAIRE 💵 (@iam_billionaire) le 31 Déc. 2019 à 12 :25 PST

Mais cette fois-ci, c’est son apparence qui a posé problème. En effet, Laurent a posté une photo de lui et Jazz où ils seraient un peu trop retouchés selon les internautes. Certains auraient presque eu du mal à reconnaître la maman de Cayden et Chelsea. Ainsi, le jeune homme a reçu des commentaires tels que: « La tête de jazz elle a été Photoshopée ». Ou encore: « Non mais, on en parle de la tête de jazz sur la photo. Ça se voit le sourire il est forcé, elle ressemble à une poupée de cire ». Mais aussi « Un peu plus modifiée et elle aurait été top ».

Ce n’est pas la première fois que les deux époux ont été pris en flagrant délit de photoshop. La dernière fois, on pointait du doigt le corps de Jazz qui paraissait beaucoup trop mince sur une photo avec son chéri.