Après de longues mois de rumeurs et le lancement de la nouvelle saison de la JLC Family, Jazz a finalement avoué être enceinte de son troisième enfant et a dévoilé son babybump de six mois sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques mois de cela, Marc Blata prenait la parole et affirmait que Jazz était enceinte de son troisième enfant. « J’ai eu l’information tout à l’heure. C’est pas un crousti méchant, mais c’est un crousti exclu (…) Vous savez qui l’a sorti en premier, c’est moi. Jazz est enceinte ! Ouais, ouais, ouais, c’est cash. Félicitations ! Jazz est enceinte. Bon, j’ai spoilé la prochaine saison de ‘JLC Family’, mais bon, c’est mon travail. Ne commencez pas à dire : ‘Comment il sait ?’ Il y a des taupes » a-t-il promis. Au vu de sa fausse couche survenue l’année dernière, l’influenceuse s’est faite très silencieuse à ce sujet là sans nier ni affirmer les spéculations à son sujet.

JLC Family saison 3 : Jazz officialise sa troisième grossesse

Surprise ! Après de longs mois de secret, celle qui a menti sur ses chirurgies a enfin tout avoué sur Instagram. Jazz est bel et bien enceinte pour la troisième fois et ce depuis six mois. « Après plus de six mois de secret, de mission intensive, de cachotteries, de rumeurs, de bonheur mais aussi d’inquiétude. Je vous annonce officiellement que la JLC Family va s’agrandir… 🤍💥. Je suis enceinte de six mois de bonheur… 🤍. J’ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille mais aujourd’hui je suis heureuse de le partager avec vous tous! Ça n’a pas toujours été facile mais après réflexion ça en valait la peine.🤍🌙. 3 month to go … » a-t-elle confié.

De son côté, Laurent a lui aussi pris la parole et a déclaré: « Heureux de vous annoncer l’arrivée de notre 3e cadeau du ciel 👶. J’ai tellement hâte d’être Papa à nouveau, c’est ma plus grande fierté et réussite. Merci Dieu, merci la Vie 🤍 #6month« .

Toutes nos félicitations !