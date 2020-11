Cela fait maintenant plusieurs jours que le tournage de la saison 3 de la JLC Family a repris. Seulement voilà, il semblerait qu’il y ait de l’eau dans le gaz entre Jazz et Laurent. Découvrez pourquoi les internautes n’y croit pas.

Après avoir tourné les premiers épisodes de la JLC Family saison 3, Jazz qui a récemment fait la rentrée de Cayden a donné ses premières impressions sur Snapchat et a raconté: « Je suis dans un endroit incroyable que vous découvrirez dans les épisodes de la JLC. C’est vraiment super cool je vais revenir avec toute ma famille ici quand le tournage sera terminé. J’avoue je suis fatiguée de ouf, je commence archi tôt, je finis archi tard. Mais en tous cas c’est pour vous donner le meilleur. J’ai trop hâte que vous découvriez ça (…) Le seul truc que je suis un peu deg c’est que j’ai toujours tourné à Dubaï et il y a plein de nouvelles émissions qui vont se tourner à Dubaï. Et ça, ça saoule parce que je me dis que du coup, on va voir les mêmes choses et tout donc c’est pas top. Mais c’est pas grave (…) On va dire que là cette année c’était à Dubaï, mais la prochaine saison de la JLC on partira ailleurs, pour vous faire kiffer ailleurs, quelque part que vous ne voyez jamais à la télé. Mais là ça va être une saison de malade ! Je tiens à vous le dire. Et je suis très contente d’avoir fait la différence dans le sens où c’est une télé-réalité sans candidats de télé-réalité… Juste quelques copines de mon milieu. Et ça n’a pas de prix ! »

Seulement voilà, Jefflang2VIP a confié que le tournage aurait été interrompu à cause d’une crise dans le couple formé par Jazz et Laurent. « Selon mes informations, le tournage a été interrompu hier à 12h sur la demande de Jazz et Laurent. Ils traversent actuellement une très grosse crise de couple et ils sont en break à l’heure actuelle ». a annoncé le blogueur. Mais Aqababe vient de confirmer que tout était rentré dans l’ordre. C’est pour cette raison que les internautes se demandent s’il ne s’agirait pas d’une fake rupture pour attirer les téléspectateurs.

Croyez-vous au break entre les deux candidats de la JLC Family ?

