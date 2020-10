Il y a quelques jours, Chrissy Teigen connaissait un gros coup dur concernant sa grossesse. Avec John Legend, les deux tourtereaux viennent de connaître un coup dur puisque le mannequin vient d’annoncer la mort de son bébé.

En début de semaine, Chrissy Teigen était hospitalisée par rapport à son bébé. Alors qu’elle s’apprêtait à donner naissance à son troisième enfant, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, la femme de John Legend a fait une fausse couche ce jeudi 1er octobre 2020.

« Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressentie auparavant. Nous n’avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant. . . Nous ne décidons jamais des noms de nos bébés jusqu’au dernier moment possible après leur naissance, juste avant de quitter l’hôpital. Mais nous, pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Donc, il sera toujours Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours. . . », a-t-elle commencé par écrire dans un long post Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par chrissy teigen (@chrissyteigen) le 30 Sept. 2020 à 8 :58 PDT

Chrissy Teigen a ensuite ajouté: « À notre Jack – Je suis tellement désolé que les premiers instants de ta vie se soient heurtés à tant de complications, que nous n’avons pas pu vous donner la maison dont tu avais besoin pour survivre. Nous t’aimerons toujours. . . Merci à tous ceux qui nous envoient de l’énergie positive, des pensées et des prières. Nous ressentons tout votre amour et vous apprécions vraiment. . . Nous sommes tellement reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour toutes les choses incroyables que nous avons pu vivre. Mais tous les jours ne peuvent pas être ensoleillés. En ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons. Mais nous nous embrasserons et nous aimerons plus fort et nous passerons à travers ».

Un moment bouleversant.

