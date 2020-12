Jok’Air évolue dans le rap en famille. Alors que la MZ, son ancien groupe, s’est séparée il y a quelques années de cela après de gros différends, le rappeur s’épanouit en solo… ou presque. Puisque son grand frère Davidson et sa maman ne sont jamais loin.

Il y a quelques jours, Jok’Air fêtait la fin de l’année en sortant un nouvel album baptisé VIème République. En pleine promotion de son projet, celui qui a été victime de racisme de la part d’une fan a été amené à reparler de MZ et de sa séparation au cours d’une interview accordée à Rapelite.

En plus d’avoir partagé un extrait de l’entrevue, Jok’Air a partagé plusieurs photos de sa mère tout en ajoutant le message suivant sur Instagram: « La personne qui a le plus souffert de la séparation du groupe est ma maman. Des insultes, des manques de respect pr ne dire que ça… Qu’est ce qu’elle a pas vu et entendu. Tout le monde la connaît au quartier. Et Dieu seul sait comment elle nous a soutenue et aimé comme personne. Elle a tjrs considéré chaque jeune du quartier comme son propre enfant. Elle motive et est contente de chaque réussite. C’est pour ça que j’ai jms envié quelqu’un. Un proverbe dit: Un mensonge est le vice des hypocrites. Je parle beaucoup de Davidson et Isma. Mais mon moteur, celle qui m’encourage et me donne un réel amour, c’est elle, ma mère. Dans chaque équipe, il peut y avoir des problèmes. Dans chaque famille il peut y avoir des problèmes. Dans chaque entreprise il peut y avoir des problèmes. Dans chaque couple il peut y avoir des problèmes. Soit ça se règle de manières intelligentes, soit ça met fin aussi de manières intelligentes. Dans tous ce que je viens d’énumérer, quand il y a plus de respect tt cour et qu’en plus, des personnes externes aux problèmes s’en mêlent, des personnes qui mangeaient même pas un euro… bah c’est irréversible. Fin à jamais ».

Jok’Air qui a rendu hommage à Kobe Bryant a ajouté: « Quel est ce bilan après 4 ans en ayant essayé de me describiliser sur internet et dans le monde réel: Sold out à chaque concert. Mes nbrs d’écoutes sur Spotify. Un single d’or. Un disque d’or. Deux singles d’or. Trois singles d’or. Un single de Platine. Quatre singles d’or… pleins d’autres arrivent encore. Seul le travail paye. Rien ne sert de trop jackter. J’ai confiance en moi et en mon équipe qui n’a pas changé. Elle s’est juste réduite. Ma mère, mon frère Davidson, Isma, Chich et moi avions tt fait pour que le groupe ai le succès. Mission réussi. On a fait de ma cité Chevaleret un monument dans le rap. Aujourd’hui je me concentre, on se concentre sur nous même et les résultats sont largement mieux qu’a l’époque du groupe. J’ai connu pauvreté, précarité, trahisons, jalousies, déceptions… Rien ne vaut la tranquillité, la paix et la liberté. Il n’y aura plus jamais de retour en arrière, plus jamais de la vie. En tt cas RESPECT à ma Maman, grand respect mm 🙏🏿❤.Et vous Support’Air, vous connaissez le morceau déjà ».

Voilà un bel hommage dis donc !

