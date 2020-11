Il y a quelques jours, Jonathan Matijas rentrait du tournage de « La Villa des cœurs brisés 6 ». Mais c’est dans les bras de Shanna Kress qu’il a trouvé le bonheur. Mais qu’en pense son ex Sarah Lopez ? On a la réponse !

A vos mouchoirs ! Jonathan Matijas n’est plus un cœur à prendre. En début de semaine, le jeune homme a officialisé sa relation avec Shanna Kress et a déclaré: » J’ai toujours cru au premier bisou, aux premiers instants. Nous les avons vécus cachés, pour nous préserver, pour nous donner une chance, de comprendre ce qu’on ressentait ! Puis Le début de notre histoire nous appartient, mais.. Maintenant que nous sommes prêts. Maintenant que nous avons décidé de nous dévoiler. Nous avons envie de partager ce bonheur avec vous 🤗. Je ne veux pas te faire de déclaration @shannakress83. Enfin..pas de suite 😅. Juste te remercier ! De me donner le sourire depuis qu’on a décidé de ne plus avoir peur de ce qu’on ressentait 😚. Nous sommes passés par tellement de moments en si peu de temps, qu’il n’y a qu’un moyen pour moi de tout résumer.. JE SUIS HEUREUX et f*** ça fait du bien 🤩😂!!! Ps : merci à ceux qui nous écrivent et ont compris qu’on avait juste besoin d’un peu de temps pour assumer ce qu’on est en train de vivre ».

Alors qu’il a réglé ses comptes avec son ex sur le tournage de La Villa des cœurs brisés 6, qu’en pense Sarah Lopez ? C’est sur Snapchat que la jeune femme a donné son avis sur la nouvelle relation de Jonathan Matijas. « En plein live, les personnes m’écrivent ‘Sarah – Jonathan’… Vous n’avez pas compris en fait ? Je vais le redire qu’une seule fois : j’ai refait ma vie avant que Jon refasse sa vie. Donc non, ça ne me fait rien. J’en ai rien à cirer ! Shanna, je ne la connais pas donc j’en ai rien à faire ! Je leur souhaite que du bonheur, j’espère que ça va durer leur couple. Je m’en tape ! Je suis heureuse dans ma vie, avec mon chéri tout se passe bien, je suis amoureuse. J’en ai rien à carrer ! Donc lâchez-moi avec ça ! » a-t-elle répondu.

Au moins, c’est clair !

