Il y a quelques semaines, Jonathan Matijas annonçait sa rupture avec Sarah Lopez contre toute attente. Depuis, il semblerait que pas mal de candidats lui auraient tourné le dos. C’est du moins ce qu’a affirmé l’ancien apprenti aventurier. STAR24 vous dit tout.

Les choses ont bien changé pour Jonathan Matijas. En effet, il a balancé sur le comportement de certains après sa rupture avec Sarah Lopez. « Bien-sûr que certaines personnes ont changé depuis ma séparation et je trouve ça dommage. Certaines personnes ont changé parce qu’elles ont peur de froisser mon ex et les autres, c’est certainement parce qu’elles n’en avaient rien à fo*tre (…) Il y en a aussi qui étaient là quand j’étais dans le mal et je trouve plus important de m’attarder sur des personnes qui en valent le coup comme celles-ci, qui étaient là quand ça n’allait pas et qui sont encore là », a-t-il raconté sur Snapchat.

Il poursuit ensuite: « On est des gens comme tout le monde et quand on vit quelque chose de difficile, c’est là qu’on se rend compte qui est réellement là pour toi. Donc au final, je préfère en tirer quelque chose de positif et me dire que l’épreuve difficile que j’ai vécue après ma séparation m’a permis d’ouvrir les yeux et de me rendre compte des candidats qui sont hypocrites, qui n’en ont rien à fo*tre de moi ou ceux qui sont mes sincères amis et qui réellement ont été touchés par ce que j’ai vécu ».

Face à ces révélations, Aqababe a fait des révélations au sujet de l’ex de Sarah Lopez au cours d’un question/réponse sur sa story. Selon lui, le candidat n’aurait pas été totalement été sincère avec la jeune femme. Regardez:

Que pensez-vous de ses révélations ? A votre avis, Jonathan Matijas s’est-il servi de son ex Sarah Lopez ?

