Il y a deux ans, Jordan des Ch’tis rencontrait Lucie Mariotti lors de la quatrième saison de « La Villa des cœurs brisés ». Mais c’est hors caméra que le candidat de télé-réalité a retrouvé chaussure à son pied. Seulement voilà, il semblerait que le bonheur fasse déjà partie du passé. STAR24 vous donne tous les détails.

La fin de l’année 2020 se placera-t-elle sous le signe du célibat et du divorce pour Jordan ? En juillet 2019, le candidat emblématique des Ch’tis annonçait avoir trouvé la femme de sa vie et leur union sur Instagram. « Je n’ai pas l’habitude d’exposer ou même de parler de ma vie privée, mais la seule chose que je peux vous dire, c’est que le destin fait bien les choses. Je remercie dieu de m’avoir mis sur le meilleur des chemins avec la meilleure des femmes à mes yeux !! Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! Ça y est c’est officiel, je suis un homme marié » a-t-il lâché.

Alors que Jordan a supprimé toutes les photos avec sa femme et l’a unfollow des réseaux sociaux, cette dernière a posté un étrange message qui a semé le doute quant à leur situation amoureuse : « Bravita, bravito ? Je lis vos messages. Pour certains en pleine épreuve. Si t’es tombé très bas, ne t’inquiète pas, ça va aller, ne définis pas ta vie en fonction des gens, des claques tu vas en prendre . Encaisse, apprends, avance et fais toi rage . Mais le point essentiel : eh oui car combien vont lâchement balancer ce genre de phrase dans les réseaux en se positionnant inconsciemment en victime. Oui si on se balade dans les réseaux on peux avoir l’impression que tout le monde reçoit le mal mais personne le donne jamais ? 🤔Prendre conscience du mal que nous pourrions faire, si vous restez que sur vos bonnes actions vous n’évoluerais jamais dans le bien. L’essentiel c’est d’avancer avec une bonne conscience en ayant fait ce qu’il faut, sans abandonner, faites le bien, même dans les moments où on vous dis à l’oreille qu’il faut se venger, ne regrettez rien du bien que vous faites. C’est ce qui donne vie à votre âme. Le mal attire le mal . Éloignez vous en. Mais eh ? Ne soyez pas trop gentil 😉 défendez vous et rendez justice si il le faut . Soyez juste Brave 🤍 ». Pour le moment, ils n’ont rien dit à ce sujet. En revanche, MarieSpyNews a posté le message suivant:

Affaire à suivre donc…

Il y a deux ans, Jordan des Ch’tis rencontrait Lucie Mariotti lors de la quatrième saison de « La Villa des cœurs brisés ». Mais c’est hors caméra que le candidat de télé-réalité a retrouvé chaussure à son pied. Seulement voilà, il semblerait que le bonheur fasse déjà partie du passé. STAR24 vous donne tous les détails.

La fin de l’année 2020 se placera-t-elle sous le signe du célibat et du divorce pour Jordan ? En juillet 2019, le candidat emblématique des Ch’tis annonçait avoir trouvé la femme de sa vie et leur union sur Instagram. « Je n’ai pas l’habitude d’exposer ou même de parler de ma vie privée, mais la seule chose que je peux vous dire, c’est que le destin fait bien les choses. Je remercie dieu de m’avoir mis sur le meilleur des chemins avec la meilleure des femmes à mes yeux !! Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! Ça y est c’est officiel, je suis un homme marié » a-t-il lâché.

Alors que Jordan a supprimé toutes les photos avec sa femme et l’a unfollow des réseaux sociaux, cette dernière a posté un étrange message qui a semé le doute quant à leur situation amoureuse : « Bravita, bravito ? Je lis vos messages. Pour certains en pleine épreuve. Si t’es tombé très bas, ne t’inquiète pas, ça va aller, ne définis pas ta vie en fonction des gens, des claques tu vas en prendre . Encaisse, apprends, avance et fais toi rage . Mais le point essentiel : eh oui car combien vont lâchement balancer ce genre de phrase dans les réseaux en se positionnant inconsciemment en victime. Oui si on se balade dans les réseaux on peux avoir l’impression que tout le monde reçoit le mal mais personne le donne jamais ? 🤔Prendre conscience du mal que nous pourrions faire, si vous restez que sur vos bonnes actions vous n’évoluerais jamais dans le bien. L’essentiel c’est d’avancer avec une bonne conscience en ayant fait ce qu’il faut, sans abandonner, faites le bien, même dans les moments où on vous dis à l’oreille qu’il faut se venger, ne regrettez rien du bien que vous faites. C’est ce qui donne vie à votre âme. Le mal attire le mal . Éloignez vous en. Mais eh ? Ne soyez pas trop gentil 😉 défendez vous et rendez justice si il le faut . Soyez juste Brave 🤍 ». Pour le moment, ils n’ont rien dit à ce sujet. En revanche, MarieSpyNews a posté le message suivant:

Affaire à suivre donc…