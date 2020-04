Il y a plus d’un an, le monde de Jordyn Woods se transformait à tout jamais. Depuis le scandale avec Tristan Thompson, la jeune femme s’est éloignée du clan Kardashian Jenner. Mais elle a su sortir la tête hors de l’eau puisqu’elle a un nouveau projet qui a surpris les internautes.

Son apparition dans le clip de Dadju lui aurait-il donné des idées ? Jordyn Woods vient de faire une annonce qui a affolé ses followers. En effet, comme elle l’a révélé au micro de nos confrères de Entertainement Tonight, l’influenceuse veut se lancer dans l’industrie musicale et est en train de préparer un premier album. « Pour le moment, je ne peux pas me rendre en studio avec la pandémie. Mais dès que tout rentrera dans l’ordre, je finaliserais mon opus et j’espère qu’il sera bouclé au plus vite. Genre, avant la fin de l’année » a-t-elle lâché. En ce qui concerne le registre, elle n’a pas donné de détails supplémentaires. Néanmoins, elle a révélé à ET : « Je vais très probablement lancer mon propre label et être signée par moi-même plutôt que d’aller chez une maison de disque ». Bravo, elle a très bien rebondi malgré tout cela dis donc !

En ce qui concerne la polémique qu’elle a vécu l’année dernière, celle qui s’est affichée proche de Jazz et de la JLC Family a confié qu’elle comptait un jour s’exprimer sur tout cela. « Je veux juste que tout le monde sache que je dis la vérité, et c’est la partie la plus importante de l’histoire pour moi », a-t-elle révélé en parlant du badbuzz Tristan Thompson pour Red Talk Table. Pour rappel, elle n’est plus amie avec son ancienne BFF Kylie Jenner depuis toute cette histoire et a été priée de quitter sa maison.

Avez-vous hâte de découvrir son nouveau projet ?

