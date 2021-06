By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

A quelques jours de l’été, de nombreux rappeurs ont décidé d’envoyer la sauce pour nous ambiancer lors de nos soirées et nos vacances. Pour ouvrir le bal, commençons par les sorties de ce vendredi 18 juin 2021. STAR24 vous dévoile tout.

Chaque mercredi, STAR24 vous aide à faire le plein de nouvelles idées de films à regarder avec les sorties ciné. Mais en fin de semaine, place à la musique et plus particulièrement au rap. Vous ne saviez plus quoi écouter ? C’est parti, nous vous proposons de découvrir les nouveautés rap.

Jul, Koba LaD, Dabs, Joysad… Les sorties rap du 18 juin

Pour commencer, on vos propose d’écouter L’Allemand avec Les Rats, Landy chante Aminata avec Victoire pendant que Joysad et Tsew The Kid avec Tout Quitter. Mais ce n’est pas tout puisque Sasso est en mode Les Doigts en l’air.

Quant à Bolémvn, il veut tout payer pendant que Ninho et Orelsan ont collaboré avec No Limit pour Millions. Un mélange inattendu mais vraiment efficace ! Pendant ce temps-là, Cinco arrive avec Boîte aux lettres et Oldpee avec Solitaire.

Cela ne s’arrête pas là puisque la puissante Keny Arkana a sorti Boussole. En attendant la sortie de son nouvel album, Jul a confié Je n’ai pas que des potes.

Du côté des projets, L’Algérino est de retour avec Moonlight tandis que Kaza a proposé des sons bonus de son dernier album TOXIC. Dabs affirme être un Ange Déchu, CRCLR a proposé CRCLR SAISON II. Squadra propose Guadalajara, Pins est branché Compteur à O. Slimka a son Tunnel Vision pendant que Koba LaD qui s’est livré sur l’abandon de son père et le rôle de sa mère fait son comeback avec Cartel : Volume 1 mais aussi Kidaki avec Grandline.

En tout cas, une chose est sûre : on a de quoi faire une playlist et s’occuper tout le weekend. A vos écouteurs, c’est parti !