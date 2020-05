Après avoir passé près de deux ans en couple, Bastien Munez et Julia Morgante ont mis un terme à leur relation. D’ailleurs, les deux candidats ne semblent pas s’être séparés en mauvais terme. Mais un retour de flammes serait-il possible ? Celle qui s’est confiée sur sa rupture a donné la réponse. STAR24 vous donne tous les détails.

Bastien Munez a récemment accordé une interview à Sam Zirah. A cette occasion, il a fait le point sur sa relation passée avec Julia Morgante. « C’est une relation qui s’est terminée (…) Que je ne regrette pas. J’ai été heureux pendant un an et demi (…) On s’est aimés très très fort. Quand on se disputait c’est très fort aussi (…) Quand on s’est séparés, je l’ai très mal vécu d’être seul dans notre appartement (…) mais le temps guérit presque tout (…) j’arrive à rester ici (…) je pense encore à elle. Mais pas de la même manière qu’au début, il y a des sentiments qui restent et d’autres qui s’estompent. Parfois, je suis énervé de la situation (…) On s’est séparés d’un commun accord après une grosse dispute. Je l’ai poussé à aller chez sa mère, elle n’est jamais revenue. Avant ça, on était chacun de notre côté » a-t-il révélé.

Mais où en sont-ils aujourd’hui ? Interrogée sur sa réaction si Bastien Munez retrouvait l’amour, Julia Morgante a répondu sur Instagram: « Je serais contente pour lui ! Je souhaite toujours le best pour les personnes qui comptent ou ont compté pour moi ». Voilà qui a le mérite d’être clair. D’ailleurs, Cloé Cooper a révélé que la jeune femme aurait retrouvé quelqu’un depuis quelques temps. Bon et bien, une chose est sûr: c’est bel et bien définitivement terminé de son côté.

Reste à savoir si Bastien Munez profitera de son célibat pour faire son grand retour sur les écrans ou non.

