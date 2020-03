Cela fait maintenant une semaine que les français sont en confinement. D’ailleurs, Julia Paredes a surpris tout le monde en retrouvant son ex et père de sa fille Luna. Certains se sont même imaginés que les jeunes parents se sont redonnés une chance. Mais en attendant, elle a fait part de son inquiétude. STAR24 vous explique pourquoi.

Julia Paredes est actuellement dans la tourmente ! En effet, la candidate de Mamans et célèbres et sa fille sont malades en ce moment. Au vu de leurs symptômes, celle qui a offert un incroyable anniversaire à Luna a pris la parole concernant leur état de santé sur Instagram. « Je vous ai posé des questions par rapport au virus parce qu’avec Luna, on ne sait pas si on a les symptômes. Tout le monde réagit différemment à ça donc c’est difficile de savoir. Et on ne peut pas se faire tester parce qu’ils ne le font qu’en cas d’extrême urgence. Luna dort onze heures par nuit, moi pareil. On est hyper fatiguées. Depuis ce matin, je n’arrive pas à lui faire quoi que ce soit et elle ne m’a jamais fait ça », a-t-elle commencé par expliquer.

Face à ses interrogations, Julia Paredes a ensuite ajouté: « Je me sens hyper faible. Je tousse un peu, mais pas plus que ça. Un peu le nez qui coule. Mais le soir je suis un peu essoufflée et j’ai un peu mal à la poitrine. On ne peut pas savoir si c’est un rhume ou le coronavirus. On devient un peu parano avec tout ça ». Par ailleurs, Luna semble souffrir de diarrhée et une perte d’appétit. Et elle a passé la nuit à vomir. Que de nouvelles inquiétantes même si elles n’ont pas encore passé les tests pour savoir si elles ont le Coronavirus mais cela ne saurait tarder. A suivre.

