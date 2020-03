Il y a quelques heures, Julia Paredes se confiait sur son inquiétude. Avec sa fille Luna, elles ont contracté d’étranges symptômes qui lui ont fait penser qu’elles pouvaient être atteintes du Coronavirus. Face aux interrogations des internautes, l’influenceuse a pris la parole sur Instagram et c’est plutôt rassurant.

Alors que son confinement avec son ex ne se passe pas très bien, Julia Paredes a été malade ces derniers jours. Mais que les fans se rassurent, elle et sa fille vont mieux ! C’est ce qu’elle a confié sur Instagram dans un long post. « Plus de peurs que de mal! Depuis 3 jours Luna et moi avons des symptômes étranges , proches de ceux du coronavirus 🦠 J’ai donc eu très peur, surtout lorsqu’elle s’est mise à vomir cette nuit et que cela a continué jusqu’à ce midi … j’ai appelé le 15 et j’ai décidé d’aller voir son pédiatre et mon médecin . Au final Luna a fait un dérèglement intestinal et moi un gros rhume! Nous sommes dans un climat tellement compliqué que nous avons vite peur pour le moindre symptôme, en tant que maman j’ai vite imaginé le pire et mes crises d’angoisse sont revenus! », a-t-elle commencé par déclarer.

La candidate de Mamans et célèbres a ensuite ajouté: « Je n’avais pas peur pour moi j’avais peur pour ma fille ! Je voudrai souhaitais bon courage et beaucoup de force aux parents ou familles qui vivent tout cela en ce moment, courage à vous qui avez des proches touchés par ce virus . J’ai qu une hâte, que tout le monde comprenne, reste chez soi et que dans quelques temps le président annonce que tout cela est désormais derrière nous 🙏🏻 #confinement#coronavirus#mum#mumlife«

Bon et bien nous voilà rassuré(e)s de cette nouvelle. Tout comme Julia Paredes, prenez soin de vous et surtout restez bien confinés chez vous !

