Julia Paredes est sur son petit nuage avec le père de sa fille et Luna. Actuellement à Dubaï, la jeune femme en a profité pour faire plaisir à sa petite famille. Seulement voilà, elle s’est attirée les foudres des internautes à cause d’une série de clichés dans un parc aquatique. Regardez.

Il y a quelques semaines de cela, Julia Paredes officialisait sa réconciliation avec Maxime. Seulement voilà, la candidate de Mamans et Célèbres a fait parler d’elle pour un sujet un peu plus irritant. En effet, ses photos en compagnie de Luna et des dauphins a énervé les internautes qui lui ont fait savoir. Face à la polémique, celle qui nous a fait des confidences sur ses projets d’avenir a pris la parole sur Instagram.

« Je ne pensais pas que cette publication ferait autant de polémiques, pour être honnête nous avons choisi la facilité en allant voir ces dauphins à notre hôtel ( car pour certaines raisons nous ne pouvions faire autrement) parce que nous les adorons et que Luna voulait absolument en voir. Mais après avoir reçu plusieurs vidéos et photos sur la captivité de ces dauphins et parce que nous les adorons ( tous les animaux en général) nous irons, s’il y a une prochaine fois les voir en mer, là où ils sont libres. Nous avons voulu passé un bon moment en famille et faire plaisir à notre fille sans penser forcément à tout ce qu’il y avait derrière. Mais nous ne cautionnons pas tout cela comme le disent certains voilà pourquoi c’était la première et dernière fois. Merci à ceux qui m’ont fait ouvrir les yeux de la bonne façon, et à ceux qui ont étaient insultants jusqu’à souhaiter la mort de ma famille c’est vous qui devriez avoir honte ! » a-t-elle déclaré.

Faute avouée, faute à moitié pardonnée ?

Julia Paredes est sur son petit nuage avec le père de sa fille et Luna. Actuellement à Dubaï, la jeune femme en a profité pour faire plaisir à sa petite famille. Seulement voilà, elle s’est attirée les foudres des internautes à cause d’une série de clichés dans un parc aquatique. Regardez.

Il y a quelques semaines de cela, Julia Paredes officialisait sa réconciliation avec Maxime. Seulement voilà, la candidate de Mamans et Célèbres a fait parler d’elle pour un sujet un peu plus irritant. En effet, ses photos en compagnie de Luna et des dauphins a énervé les internautes qui lui ont fait savoir. Face à la polémique, celle qui nous a fait des confidences sur ses projets d’avenir a pris la parole sur Instagram.

« Je ne pensais pas que cette publication ferait autant de polémiques, pour être honnête nous avons choisi la facilité en allant voir ces dauphins à notre hôtel ( car pour certaines raisons nous ne pouvions faire autrement) parce que nous les adorons et que Luna voulait absolument en voir. Mais après avoir reçu plusieurs vidéos et photos sur la captivité de ces dauphins et parce que nous les adorons ( tous les animaux en général) nous irons, s’il y a une prochaine fois les voir en mer, là où ils sont libres. Nous avons voulu passé un bon moment en famille et faire plaisir à notre fille sans penser forcément à tout ce qu’il y avait derrière. Mais nous ne cautionnons pas tout cela comme le disent certains voilà pourquoi c’était la première et dernière fois. Merci à ceux qui m’ont fait ouvrir les yeux de la bonne façon, et à ceux qui ont étaient insultants jusqu’à souhaiter la mort de ma famille c’est vous qui devriez avoir honte ! » a-t-elle déclaré.

Faute avouée, faute à moitié pardonnée ?