Cette deuxième grossesse n’aura pas été de tout repos pour Julia Paredes. Fort heureusement, elle est sur son petit nuage depuis la naissance du petit Vittorio. D’ailleurs, la maman de Luna a partagé le visage du nouveau né et il est tellement adorable. STAR24 vous propose de découvrir son joli petit minois.

Le 25 juin dernier, Julia Paredes a donné naissance à son deuxième enfant qui n’est autre qu’un petit garçon baptisé Vittorio. Malgré la fatigue, la belle brune est complètement épanouie. C’est ce qu’elle a révélé sur Instagram en disant: « Toute ma vie ❤️ Une fille, un garçon, mon bonheur est ultime! C’est un rêve pour moi qui se réalise et je suis la plus heureuse! Alors oui j’ai eu quelques complications avec l’accouchement comme je vous ai raconté en story mais peu importe. Je vais vite me rétablir et le plus important pour moi et d’avoir des enfants en bonne santé et heureux ❤️ #mum#happy#happiness#baby#mumlife« .

Julia Paredes de nouveau maman, elle dévoile le visage de son fils

Si certains doutaient de leur situation amoureuse, Julia Paredes et Maxime Parisi se sont rabibochés grâce à la naissance de leur deuxième enfant. Pour les plus curieux, la candidate de Mamans et célèbres a décidé de partager le visage de Vittorio et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est adorable ! « Voici notre baby Parisi 💙 Alors il ressemble à qui ? 🙈 Bon c’est encore tôt pour le dire leur petit visage change tellement vite à cet âge là . Mais moi je suis sûre que j’ai mes chances pour qu’il me ressemble cette fois 😜 En tout cas il a eu sa première visite pédiatre ce matin , il est en bonne santé et c’est le principal. C’est un bébé adorable qui ne pleure quasi jamais, il est calme et apaisé .. je n’aurais jamais crû faire un bébé calme 😅 » a-t-elle écrit en légende de ce premier cliché du bébé.

Alors, à qui ressemble-t-il selon vous ?