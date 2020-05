Il y a quelques semaines, Julie Ricci a partagé une partie de son quotidien lors de la première saison de « Mamans et célèbres ». L’occasion pour elle d’annoncer sa deuxième grossesse par la même occasion. A un mois de son accouchement, la belle brune s’est une nouvelle fois livrée sur l’heureux événement. STAR24 vous en dit plus.

Tic tac ! L’approche du deuxième bébé approche à grand pas pour Julie Ricci et PJ. A cette occasion, la jeune femme a posté une photo issue d’un vieux shooting sous laquelle elle a confié sur Instagram: « Nous t’attendons avec impatience 👶🏼🙏🏻. Je commence à avoir hâte d’accoucher, une fin de grossesse beaucoup plus difficile que pour Gianni. Entre les varices, le diabète gestationel, la dilatation des reins du bébé, plus 25kg, le dos en compote 🤣 je vais m’arrêter là je pense lol. Comme quoi d’une grossesse à l’autre elles peuvent être très différentes et bien je confirme 😀. Ça va que c’est pour nos chères et tendres enfants que nous chéririons toute notre vie. Être une maman et une femme et vraiment le plus beau rôle de ma vie.🙏🏻 ».

Récemment, la belle brune était montée au créneau après avoir été critiquée à cause de son apparence. « J’ai eu pas mal de commentaires sur mon dernier post Insta disant que j’étais dégueulasse, que j’étais horrible pas maquillée ou qu’on ne me reconnaissait pas. Ecoutez, c’est les joies de la grossesse. Je suis très fatiguée, je ne le dis pas tous les jours car ce n’est pas dans ma nature de me plaindre. Mais aujourd’hui, je le fais (…) Mon corps est fatigué. (…) Cette grossesse est plus éprouvante que celle de Gianni. J’ai la tête que j’ai et si ça ne vous plaît pas, c’est la même chose. J’ai mon mari, je me sens bien… Il faut arrêter de toujours juger les gens sur leur physique » a-t-elle lâché.

Allez, courage Julie, bébé arrive très bientôt !

