Dans les derniers épisodes de « Mamans et célèbres », Julie Ricci n’a pas manqué d’évoquer son envie d’agrandir sa famille mais également la fausse couche dont elle avait été victime. Souvenez-vous, elle en a parlé dans une vidéo Youtube. D’ailleurs, elle vient d’apprendre une mauvaise nouvelle concernant son bébé.

Peu de temps après avoir officialisé sa grossesse, Julie Ricci a dévoilé son babybump et s’est confiée sur sa prise de poids. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à demander à ses followers de l’aider à trouver un prénom pour son deuxième futur fils. Seulement voilà, une triste nouvelle vient de perturber la belle brune qui a expliqué ce qu’il s’est passé sur Instagram.

Ainsi, Julie Ricci a déclaré: « Le plus difficile dans la maternité est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer. Encore une petite péripétie pour nous sur cette grossesse 🤰🏻 le bébé à les reins un peu plus épais que la normale et avons du faire une échographie en urgence plus poussée, c’est apparemment quelque chose qui peut arriver plus fréquemment chez les petits garçons entre 2/5% des grossesses. Le fait que ce soit un organe vitale cela me stress un peu mais nous devons attendre l’échographie du troisième trimestre et devrons patienter en espérant que les reins ne dépasse pas 10mm. Quoi qu’il arrive cela sera traiter après la naissance du bébé, il arrive parfois qu’une opération des reins soit nécessaire 🙏🏻 chose que je n’espère pas. Mais dans beaucoup de cas une fois le bébé née il y a un suivi un peu plus important et tout reviens à la normale dans la première année, ce que nous souhaitons de tout cœur. J’ai demander au médecin si ça avait un rapport avec ma grossesse molaire qui n’a pas pu aller à terme et cela n’a rien à voir c’est dame nature qui décide. Je voulais partager cette petite inquiétude avec vous et si c’est arrivé à certaines mamans vos expériences m’intéressent. Notre bébé fait 650g actuellement il se porte plutôt bien ma dot le médecin 👨‍⚕️ 👼🏻 Après je suis de nature positive alors je me dis que tout va bien se passer et qu’il n’y a pas de raison 😉 »

Bon courage à elle en tout cas !

