Quand on la cherche, on la trouve. Julie Ricci vit actuellement une deuxième grossesse plus compliquée. Alors forcément lorsque certains se sont permis de la tacler à cause de son apparence, la belle brune n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole et c’est violent. STAR24 vous dévoile tout.

Il y a quelques jours, Julie Ricci a révélé qu’elle avait dû se faire opérer malgré sa grossesse. « Le plus difficile dans la maternité est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer. Encore une petite péripétie pour nous sur cette grossesse 🤰🏻 le bébé à les reins un peu plus épais que la normale et avons du faire une échographie en urgence plus poussée, c’est apparemment quelque chose qui peut arriver plus fréquemment chez les petits garçons entre 2/5% des grossesses. Le fait que ce soit un organe vitale cela me stress un peu mais nous devons attendre l’échographie du troisième trimestre et devrons patienter en espérant que les reins ne dépasse pas 10mm. Quoi qu’il arrive cela sera traiter après la naissance du bébé, il arrive parfois qu’une opération des reins soit nécessaire 🙏🏻 chose que je n’espère pas. Mais dans beaucoup de cas une fois le bébé née il y a un suivi un peu plus important et tout reviens à la normale dans la première année, ce que nous souhaitons de tout cœur. J’ai demander au médecin si ça avait un rapport avec ma grossesse molaire qui n’a pas pu aller à terme et cela n’a rien à voir c’est dame nature qui décide. Je voulais partager cette petite inquiétude avec vous et si c’est arrivé à certaines mamans vos expériences m’intéressent. Notre bébé fait 650g actuellement il se porte plutôt bien ma dot le médecin 👨‍⚕️ 👼🏻 Après je suis de nature positive alors je me dis que tout va bien se passer et qu’il n’y a pas de raison 😉 » a-t-elle expliqué.

Mais aujourd’hui ce sont les critiques reçues à cause de son apparence sur ses dernières photos qui l’ont fait réagir. De là, Julie Ricci a lâché dans sa story: « J’ai eu pas mal de commentaires sur mon dernier post Insta disant que j’étais dégueulasse, que j’étais horrible pas maquillée ou qu’on ne me reconnaissait pas. Ecoutez, c’est les joies de la grossesse. Je suis très fatiguée, je ne le dis pas tous les jours car ce n’est pas dans ma nature de me plaindre. Mais aujourd’hui, je le fais (…) Mon corps est fatigué. (…) Cette grossesse est plus éprouvante que celle de Gianni. J’ai la tête que j’ai et si ça ne vous plaît pas, c’est la même chose. J’ai mon mari, je me sens bien… Il faut arrêter de toujours juger les gens sur leur physique« .

Voilà qui est dit !

