Il y a quelques jours, Julie Ricci annonçait qu’elle et son mari avaient été testés positifs au Coronavirus. Actuellement en quarantaine, celle qui est prête à avoir un troisième enfant a donné de leurs nouvelles sur Instagram.

Mauvaise nouvelle pour Julie Ricci. Alors qu’elle s’apprêtait à fêter les deux ans de son fils aîné, elle a découvert qu’elle et son époux avaient été testés positifs au Covid-19. « On a tous le Covid. Mon mari et moi, on a été testés positifs. Mes enfants sont trop petits pour se faire tester, mais du coup, tout le foyer familial est bloqué à la maison pour sept jours. Prenez vraiment vos précautions parce que nous, même en faisant attention, en se lavant bien les mains, en portant le masque, on est positifs (…) On était comme enrhumés. Je me suis dit qu’on était tombé malade à cause du changement de temps. On est allé chez le généraliste qui nous a dit de ne pas nous inquiéter. Mais après, j’étais très malade, toute courbaturée. J’avais chaud un coup et froid un autre pendant un ou deux jours, très mal à la tête et aussi mal au ventre. Maintenant, je n’ai plus ces symptômes, mais je n’ai plus le goût et l’odorat. Parfois je change la couche de mon fils et je remarque qu’il a fait caca, mais je ne le sentais pas. Quand je mange, zéro goût, c’est vraiment bizarre », a-t-elle raconté.

Ce vendredi 9 octobre 2020, Julie Ricci a donné des nouvelles de leur quarantaine et a déclaré sur Instagram: « Tous à la maison pour notre quarantaine @pjcabrieres et moi avons été testés positifs au covd19 nous commençons à nous sentir bien mieux que la semaine dernière. Je commence à retrouver le goût et l’odorat que j’avais pleinement perdus, c’était assez bizarre comme sensation. Belle soirée à tous, en attendant nous profitons en famille avec les enfants Gianni grandit et commence même à se rebeller 😂 patience et self-control sont mes nouveaux alliés 🤣😆 ».

Ouf !

