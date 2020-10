Julie Ricci vient d’annoncer ce mardi 6 octobre 2020 qu’elle et son époux Pierre-Jean Cabrières n’étaient pas au top de leur forme. Le motif ? Les deux jeunes parents seraient atteints du Coronavirus. D’ailleurs, elle a donné de leurs nouvelles.

En début de semaine, Julie Ricci qui a récemment annoncé qu’elle essayait d’avoir un troisième enfant a effectué le test du Covid-19 avec son mari. Le résultat n’a pas vraiment été fameux. En effet, ils sont tous les deux atteints. A travers une capture d’écran diffusée par la jeune femme, on a pu lire le message suivant: « Vous êtes porteurs du coronavirus SARS-CoV-2. Contactez rapidement votre médecin traitant, même en l’absence de symptômes. Votre médecin analysera la situation pour vous prendre en charge et vous informer sur les mesures nécessaires pour protéger votre entourage ».

Ainsi, la candidate de Mamans et célèbres a décidé d’en dire plus sur la situation actuelle. Julie Ricci a alors raconté: « On a tous le Covid. Mon mari et moi, on a été testés positifs. Mes enfants sont trop petits pour se faire tester, mais du coup, tout le foyer familial est bloqué à la maison pour sept jours. Prenez vraiment vos précautions parce que nous, même en faisant attention, en se lavant bien les mains, en portant le masque, on est positifs. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie Ricci (@juliericci_officiel) le 10 Sept. 2020 à 9 :40 PDT

De ce fait, la petite famille a dû annuler pas mal de projets comme par exemple la fête d’anniversaire de son fils Gianni qui devait se dérouler ce dimanche. « On l’a décalé au dimanche 18. On va se refaire tester avant pour voir si on est négatifs. On n’a pas voulu prendre de risques (…) On était comme enrhumés. Je me suis dit qu’on était tombé malade à cause du changement de temps. On est allé chez le généraliste qui nous a dit de ne pas nous inquiéter. Mais après, j’étais très malade, toute courbaturée. J’avais chaud un coup et froid un autre pendant un ou deux jours, très mal à la tête et aussi mal au ventre. Maintenant, je n’ai plus ces symptômes, mais je n’ai plus le goût et l’odorat. Parfois je change la couche de mon fils et je remarque qu’il a fait caca, mais je ne le sentais pas. Quand je mange, zéro goût, c’est vraiment bizarre », a ensuite précisé la maman de Gianni et Giovann.

Julie Ricci vient d’annoncer ce mardi 6 octobre 2020 qu’elle et son époux Pierre-Jean Cabrières n’étaient pas au top de leur forme. Le motif ? Les deux jeunes parents seraient atteints du Coronavirus. D’ailleurs, elle a donné de leurs nouvelles.

En début de semaine, Julie Ricci qui a récemment annoncé qu’elle essayait d’avoir un troisième enfant a effectué le test du Covid-19 avec son mari. Le résultat n’a pas vraiment été fameux. En effet, ils sont tous les deux atteints. A travers une capture d’écran diffusée par la jeune femme, on a pu lire le message suivant: « Vous êtes porteurs du coronavirus SARS-CoV-2. Contactez rapidement votre médecin traitant, même en l’absence de symptômes. Votre médecin analysera la situation pour vous prendre en charge et vous informer sur les mesures nécessaires pour protéger votre entourage ».

Ainsi, la candidate de Mamans et célèbres a décidé d’en dire plus sur la situation actuelle. Julie Ricci a alors raconté: « On a tous le Covid. Mon mari et moi, on a été testés positifs. Mes enfants sont trop petits pour se faire tester, mais du coup, tout le foyer familial est bloqué à la maison pour sept jours. Prenez vraiment vos précautions parce que nous, même en faisant attention, en se lavant bien les mains, en portant le masque, on est positifs. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie Ricci (@juliericci_officiel) le 10 Sept. 2020 à 9 :40 PDT

De ce fait, la petite famille a dû annuler pas mal de projets comme par exemple la fête d’anniversaire de son fils Gianni qui devait se dérouler ce dimanche. « On l’a décalé au dimanche 18. On va se refaire tester avant pour voir si on est négatifs. On n’a pas voulu prendre de risques (…) On était comme enrhumés. Je me suis dit qu’on était tombé malade à cause du changement de temps. On est allé chez le généraliste qui nous a dit de ne pas nous inquiéter. Mais après, j’étais très malade, toute courbaturée. J’avais chaud un coup et froid un autre pendant un ou deux jours, très mal à la tête et aussi mal au ventre. Maintenant, je n’ai plus ces symptômes, mais je n’ai plus le goût et l’odorat. Parfois je change la couche de mon fils et je remarque qu’il a fait caca, mais je ne le sentais pas. Quand je mange, zéro goût, c’est vraiment bizarre », a ensuite précisé la maman de Gianni et Giovann.