Julie Ricci est une maman de deux garçons qui la comblent de bonheur. Quelques mois après la naissance du petit dernier, la jeune femme a annoncé une grande nouvelle à ses followers. En effet, ils veulent un troisième enfant avec son mari PJ ! STAR24 vous explique tout.

Décidément, il va y avoir un véritable babyboom dans Mamans et célèbres. Alors que Kelly Hélard, Jesta ou encore Stéphanie Clerbois attendent leur deuxième enfant, Julie Ricci pouponne ses deux petits garçons. En juin dernier, elle présentait même son fils Giovann à ses followers en écrivant sur Instagram: « Mon mari @pjcabrieres et moi même sommes très heureux de vous présenter : GIOVANN le petit frère de Gianni. Il est né le 09/06/2020 en début de soirée, après 36h de travail, encadré par des sages femmes en Or que je remercie énormément. Nous attendions avec impatiente l’arrivée de ce petit bout pour venir agrandir la famille. C’est une nouvelle étape importante dans notre vie mais aussi dans notre petite famille qui dorénavant n’est plus si petite 💖 ».

Et il semblerait que la naissance de son deuxième fils ait donné envie au couple de devenir une famille nombreuse. Alors pour ceux qui se demandaient si Julie Ricci allait prendre son temps avant le troisième enfant à cause de sa dernière grossesse plus compliquée, la réponse est négative !

En effet, la candidate de Mamans et célèbres a fait une grande annonce à sa communauté puisqu’elle a déclaré dans sa story Instagram sous une photo d’elle souriante: « C’est officiel, mon mari et moi essayons d’avoir un petit frère ou une petite soeur pour baby Giannito et baby Giovann« . Bon et bien le message est passé. Il ne serait donc pas étonnant que Julie Ricci repasse par l’étape grossesse à partir de 2021. En tout cas, c’est tout ce qu’on lui souhaite.

