Cela fait maintenant plusieurs semaines que Julien Bert et Hilona ont rompu. Alors que Aqababe a balancé la vérité sur la situation de la candidate, les rumeurs de violences sont revenues au goût du jour. Dégoûté, celui qui a eu une histoire avec Océane El Himer a réagi à son tour à tout cela. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques heures, Aqababe s’est complètement lâché en révélant que Hilona a joué un double jeu avec Julien Bert alors qu’elle a déjà retrouvé chaussure à son pied auprès d’un homme qu’elle a fréquenté par le passé. De là, les rumeurs de violences sont revenues au goût du jour à cause des sous-entendus dans l’un des vocaux de la jeune femme partagé par le blogueur. En apprenant tout cela, l’ancien candidat des Marseillais VS le reste du monde 6 a pris la parole et a déclaré: « Tout le monde sait que je n’ai jamais été violent avec Hilona, même elle le sait. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, un jour elle l’expliquera je pense, je ne sais pas, elle a voulu m’enfoncer. C’est terminé entre nous, je te laisse faire ta vie, kiffe ! Mets-toi les pieds dans le sable, fous-toi du Monoï, un peu de crème sur le pif et kiffe ta vie ! (…) Un mec violent, tu vas le rechercher 3 semaines après dans Les Marseillais parce qu’il sort avec Océane, et tu vas lui faire la déclaration de ta vie ? Est-ce qu’un homme violent tu vas lui dire : « Je veux des enfants avec toi, je veux passer ma vie avec toi » ? Soit disant, tu as vécu l’enfer et t’as voulu retourner en enfer ?! Trop bon, trop con, je vous jure ! »

Julien Bert accusé de violences, il est dégoûté par Hilona : elle réagit

De son côté, Hilona a elle aussi réagi et a nié le fait que ce dernier ait levé la main sur elle en disant: « La chose la plus importante concernant le vocal qui est sorti comme quoi je dis que j’ai vécu un enfer avec Julien, je parle de violences, etc. Déjà, il faut savoir qu’il y a plusieurs violences, il n’y a pas que la violence physique. Je n’ai jamais reçu de coups de la part de Julien et je n’ai jamais dit ça. Ce vocal a complètement été sorti de son contexte. Il a été dit sur le coup des nerfs parce que j’étais très énervée, mais quand je parle d’enfer vous avez très bien eu l’aperçu à la télévision. Avec Julien, on a eu des disputes qui ont été très fortes et qui partaient très loin, c’est pour ça qu’on s’est séparé d’ailleurs ».

Dommage que tout cela se finisse ainsi…