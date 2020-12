Il y a quelques jours, Julien Bert et Hilona surprenaient tout le monde en annonçant leur break. Accusés de faire tout cela pour le buzz, le jeune homme a cependant eu une réaction surprenante face à une internaute qui le draguait. STAR24 vous dévoile tout.

Après la prise de parole d’Hilona, Julien Bert a lui aussi mis les mots sur son chagrin depuis Instagram. « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ » a-t-il déclaré.

Alors qu’une internaute se disait prête à remplacer Hilona, Julien Bert est sorti de ses gonds et a lâché sur Instagram: « Alors voilà je vais répondre à ce genre de questions et fermer ce débat même si je ne devrais sûrement pas me justifier ! Si Hilona et moi c’est terminé, il n’y aura plus jamais quelqu’un d’autre dans ma vie. C’est soit elle soit personne d’autre et quand tu as bien eu le temps de réfléchir et que tu es persuadé de ça tu n’abandonnes jamais cette personne simplement tu l’attends »

Un coup de gueule qui a le mérite d’être clair !

Il y a quelques jours, Julien Bert et Hilona surprenaient tout le monde en annonçant leur break. Accusés de faire tout cela pour le buzz, le jeune homme a cependant eu une réaction surprenante face à une internaute qui le draguait. STAR24 vous dévoile tout.

Après la prise de parole d’Hilona, Julien Bert a lui aussi mis les mots sur son chagrin depuis Instagram. « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ » a-t-il déclaré.

Alors qu’une internaute se disait prête à remplacer Hilona, Julien Bert est sorti de ses gonds et a lâché sur Instagram: « Alors voilà je vais répondre à ce genre de questions et fermer ce débat même si je ne devrais sûrement pas me justifier ! Si Hilona et moi c’est terminé, il n’y aura plus jamais quelqu’un d’autre dans ma vie. C’est soit elle soit personne d’autre et quand tu as bien eu le temps de réfléchir et que tu es persuadé de ça tu n’abandonnes jamais cette personne simplement tu l’attends »

Un coup de gueule qui a le mérite d’être clair !